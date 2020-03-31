Законопроект про ринок сільськогосподарських земель є одним з елементів передвиборчої програми Президента – Роман Лещенко

Ухвалення законопроекту про ринок сільськогосподарських земель – це важлива подія, документ є одним з елементів передвиборчої програми Президента України Володимира Зеленського, наголосив уповноважений Президента із земельних питань Роман Лещенко. Він нагадав, що Глава держави ініціював земельну реформу у вересні 2019 року.

«Реформа відзначилася національним діалогом від області до області, зустрічами з асоціаціями. І цей процес викристалізувався у той закон, який вчора ухвалила Верховна Рада», – зазначив уповноважений Президента.

Роман Лещенко зауважив, що в законі враховано актуальні виклики та обставини.

«Перша позиція зводиться до того, що ми відтерміновуємо вступ у юридичну силу відповідного закону до 1 липня 2021 року», – сказав він.

Крім того, Глава держави зустрічався з керівниками парламентських фракцій, щоб знайти необхідний компроміс.

«Йому було дуже важливо вислухати ті страхи та побоювання, які є у людей і в представників політичних партій зокрема», – наголосив Роман Лещенко.

За словами уповноваженого, це лише перший етап земельної реформи. Законопроект, який ухвалила Верховна Рада, визначає юридичне право розпорядження земельними ділянками, які перебувають у приватній власності. Згідно з документом, землі державної та комунальної власності не є об’єктом обігу.

Продовжується наповнення земельних кадастрів, передача у розпорядження на місця державних та комунальних земель.

«Те, що стосується державної підтримки, забезпечення належного кредитування – мова про десять нормативно-правових актів, – вони будуть ухвалюватися, напрацьовуватися у рамках календарного року», – констатував він.

Право купувати земельні ділянки отримають лише громадяни України, які мають легалізований дохід. Одна людина зможе придбати не більше 100 гектарів землі. Починаючи з 2024 року до обігу земель сільськогосподарського призначення будуть допущені юридичні особи, які засновані громадянами України. Вони зможуть купити землю в обсязі до 10 тисяч гектарів.

Роман Лещенко наголосив, що у процесі реалізації земельної реформи збережена державна підтримка для агропромислового комплексу у розмірі 4 мільярди гривень.

Серед іншого, ці кошти будуть виділені для фонду гарантування кредитів для малих сільськогосподарських виробників.

«Це лише перший крок на шляху реалізації земельної реформи», – сказав уповноважений Президента.

За словами Романа Лещенка, Президент прагнув донести, що він дослухається та дуже швидко реагує на зауваження та пропозиції, які виникають під час земельної реформи.

Уповноважений Глави держави зауважив, що ухвалення законопроекту про ринок сільськогосподарських земель відбулося відповідно до процедури.