Законопроект щодо «інвестиційних нянь» буде зареєстровано в парламенті найближчим часом – Президент

Незабаром у Верховній Раді будуть зареєстровані всі законопроекти, спрямовані на поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Зокрема, буде зменшений поріг інвестицій для участі в програмі «Інвестиційна няня» зі $100 млн до $30 млн. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Інвестиційна няня» – проект готовий. Найближчим часом він буде зареєстрований у Верховній Раді України. Ми нічого не реєстрували у Верховній Раді до того періоду, поки вона не зможе нормально працювати (після послаблення карантинних заходів, запроваджених у зв’язку з поширенням коронавірусу. – Ред.). Ми реєстрували та голосували закони, пов’язані з боротьбою з COVID-19», – зазначив Глава держави під час прес-конференції у Києві.

За словами Президента, до парламенту незабаром будуть внесені проекти законів про амністію капіталів та пакет законопроектів про народовладдя, про референдум.

Крім того, Глава держави зазначив, що з метою підтримки українських та іноземних інвесторів планується зменшити поріг інвестицій для участі у програмі «Інвестиційна няня» зі $100 млн до $30 млн.

«Ми знизили цю планку. «Інвестиційна няня» – це спеціальний VIP-менеджер, який буде долучений до будь-якого інвестора, що інвестує в Україну 30 мільйонів доларів плюс», – сказав Володимир Зеленський.

Інвесторам, які вкладають в українську економіку понад 10 мільйонів доларів, будуть запропоновані пільги зі сплати податку на прибуток.

Також Президент наголосив, що в Україні триває мала приватизація, і Фонд державного майна перевиконав план надходжень від приватизації.

Велика приватизація, на переконання Глави держави, розпочнеться після закінчення епідемії COVID-19. Першими на продаж підуть об’єкти, що належать Державному управлінню справами.

Володимир Зеленський зазначив, що до приватизації також готуватиметься компанія «Центренерго».

Президент повідомив, що найближчим часом підпише ухвалений Верховною Радою закон щодо вдосконалення регулювання банківської діяльності, який дозволить Україні продовжити співпрацю з МВФ та підтримати економіку.