Залучення поліції до габаритно-вагового контролю допоможе зупинити руйнування доріг – заступник керівника Офісу Президента

Кабінет Міністрів надав додаткові повноваження Міністерству внутрішніх справ і Національній поліції щодо здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів, щоб зупинити руйнування українських доріг. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він наголосив, що масштабні порушення вагових норм з боку перевізників призводять до руйнування навіть новозбудованих доріг, тому потрібно швидко реагувати.

Кирило Тимошенко нагадав, що на цьому тижні Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Кабінету Міністрів, під час якої обговорили питання вагового контролю транспортних засобів.

«Я думаю, ми зараз швидко побачимо, як буде змінюватися ситуація. Адже патрульних поліцейських набагато більше, ніж представників Укртрансбезпеки, вона (Державна служба України з безпеки на транспорті, яка відповідає за габаритно-ваговий контроль. – Ред.) реформується», – сказав він.

«Уже зараз починає працювати МВС, і я думаю, що всі зрозуміють, що ми з темою перевантаження закінчили. Не треба перевантажувати (дороги. – Ред.), бо будуть дуже великі штрафи і всі відповідатимуть», – додав заступник керівника Офісу Президента.