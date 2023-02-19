Залякування з боку Росії до річниці вторгнення ні до чого не призведуть, треба вірити у свої сили – Президент України

Спроби Росії залякати громадян України загрозою масованих обстрілів напередодні річниці повномасштабного вторгнення не дадуть результатів, адже наші сили протиповітряної оборони сьогодні потужніші, ніж будь-коли. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в Києві.

«Що може зробити Росія, ми з вами розуміємо. Вона атакує нас і використовує будь-які варіанти: авіацію, ракетні удари. Найважливіше, я вважаю, що ми сьогодні з погляду систем протиповітряної оборони, захисту, напевно, на найкращому рівні, ніж будь-коли за всі часи нашої незалежності», – зазначив Володимир Зеленський.

Як зауважив Президент, завдяки суттєвій допомозі партнерів України сьогодні наші сили протиповітряної оборони демонструють високу ефективність у збитті ворожих ракет й інших повітряних засобів ураження.

«Я думаю, що їх залякування ні до чого не призведуть. Думаю, результат буде такий, що і щотижня. Я не знаю, що може бути більше, ніж блекаут, коли вони випустили по нас більше 100 ракет і дронів», – сказав він.

Глава держави наголосив, що російських погроз не треба боятися, натомість треба розраховувати на свої сили.

«Вірте в наші сили. Упевнений, ми найскладніший етап у нашому з вами житті змогли пройти. Тоді, коли не так багато в нас було партнерів, 24 лютого. Зараз точно в нас більше, і точно ми сильніші. І я впевнений, що Росія тоді була набагато сильніша. А зараз вона не така потужна і не має такої кількості сил», – вважає Володимир Зеленський.

Говорячи про питання надання Україні сучасних бойових літаків, Президент зауважив, що ця тема є ще складнішою, ніж створення так званої танкової коаліції.

«Ми будемо працювати над цією коаліцією (щодо літаків. – Ред.), над питанням тренувань. Ми почали розмову про тренування. Ми обговорювали це з Марком, і це питання до всього світу. Тому що воно залежить не від однієї держави або одного рішення, одного суспільства чи уряду. Це питання багатьох складників», – пояснив він.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна наполеглива в захисті спільних цінностей. «Будемо вірити, що і в цьому напрямі в нас буде результат», – наголосив Президент.