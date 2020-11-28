Запровадження карантину не стане для людей сюрпризом, про його дати та формат буде попереджено завчасно – Володимир Зеленський 

У грудні жорсткі карантинні обмеження не запроваджуватимуть, однак не виключене посилення карантинних заходів у січні, про що буде повідомлено завчасно. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму влозі.

«Локдаун у грудні. Я вірю й сподіваюся, що дійсно наразі він нам не потрібен. Ми зважували всі «за» і «проти», дуже багато даних і прогнозів, радилися з представниками місцевих влад, отримали запевнення МОЗу щодо контрольованості ситуації в лікарнях, і я рекомендував Прем’єру не оголошувати локдаун у грудні», – сказав Президент.

Він зауважив, що так званий карантин вихідного дня дав свій результат – щоденна кількість тих, хто захворів на COVID-19, перестала стрімко зростати. Попри точкові проблеми в окремих регіонах, над вирішенням яких уже працюють, в цілому загальна ситуація контрольована та не диктує негайного запровадження локдауну в грудні.

«Ми даємо змогу бізнесу працювати, не втрачати грудень – один з найприбутковіших місяців року. І ми не будемо псувати людям свята, на які всі ви так чекаєте», – зазначив Володимир Зеленський.

Але, як зауважив Президент, щоб уникнути стрімкого зростання кількості заражень, українці мають дотримуватися заходів безпеки та дбати про своє здоров’я.

«Будь ласка, народ, носіть маски. Носіть їх правильно. Закриваючи рот і ніс. Дезінфікуйте руки. Тримайте дистанцію. Уникайте скупчень. Зміцнюйте імунітет. Є симптоми – сидіть вдома. Благаю, не ставте самі собі діагноз, не прописуйте самі собі ліки, особливо антибіотики. А одразу звертайтеся до сімейного лікаря», – наголосив Глава держави.

За його словами, при дисциплінованому дотриманні протиепідемічних вимог є шанси зустріти новорічні та різдвяні свята без локдауну та зменшити кількість хворих у лікарнях, чим зробити «найкращий новорічний подарунок» лікарям.

Водночас Президент зауважив, що зовсім уникнути карантину буде дуже складно, і є ймовірність його запровадження у січні. Про його введення громадянам буде повідомлено заздалегідь.

«Я доручив уряду наступного тижня повідомити вам – завчасно, детально, чітко: коли буде локдаун. Який його чіткий формат? Вичерпний перелік усіх карантинних заходів. Тож ні для кого це не буде сюрпризом, це я обіцяю. І не за тиждень, як передбачено законом, уряд повідомить, а набагато раніше», – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що у разі посилення карантинних обмежень державний кордон для громадян України залишиться відкритим і для виїзду, і для в’їзду.

«Ймовірний локдаун у січні не означає, що вам треба скасовувати заплановану відпустку, здавати авіаквитки», – додав Президент.

