Запуск «Дія City» дасть Україні змогу стати найбільшим ІТ-хабом Європи – Глава держави

Запуск простору «Дія City» зробить Україну привабливою для ІТ-компаній та стартапів, що допоможе нашій країні стати найбільшим ІТ-хабом Європи. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час виступу на третьому Diia Summit у Києві.

«Ми трансформуємо Україну в країну ІТ-компаній та стартапів. Завдяки «Дія City» частка ІТ у ВВП нашої держави зросте з 4% до 10%, а доходи галузі – до $16,5 млрд. Це дасть Україні змогу стати найбільшим ІТ-хабом Європи», – наголосив Глава держави.

«Ми запускаємо «Дія City». Це один із найкращих податкових та правових режимів на планеті, де говорять мовою венчурного інвестування», – додав він.

Володимир Зеленський зазначив, що українська влада прагне побудувати найзручнішу державу світу з погляду публічних послуг. Саме тому влада нині докладає зусилля для того, щоб талановиті українці та іноземці з усього світу, технологічний бізнес, який формує цифрову економіку, приходили працювати на український ринок.

«Люди – найголовніше, що є в кожній країні, а талановиті люди – це ще й основа кожної економіки», – переконаний Володимир Зеленський.

«Тому ми хочемо щоб резидентами «Дія City» ставали не тільки українські, а й зарубіжні ІТ-компанії. І, наскільки я знаю, вже сьогодні до «Дія City» приєднаються і перші, і другі. Відомі, провідні наші та іноземні компанії», – зауважив Президент.

Глава держави також повідомив про намір провести у 2023 році електронний перепис населення спільно з Аррle.

«Ми розробляємо модель електронної митниці. Ми прагнемо зробити Україну світовим ІТ-хабом. Лідером з інновацій і технологій. Погодьтесь – сьогодні це вже не звучить так фантастично. А після запуску цієї ініціативи стане цілком досяжним», – констатував Володимир Зеленський.

«Дія City» – спеціальний правовий та податковий режим, що створює сприятливі умови для розвитку ІТ-бізнесу, а також запроваджує комплекс стимулів для становлення України як високотехнологічної цифрової держави.

Основні засади функціонування: добровільний вступ, свобода діяльності (всі резиденти мають право самостійно обирати форми співпраці з третіми особами), невтручання держави, презумпція правомірності діяльності резидентів, стабільність (спеціальний режим запроваджується щонайменше на 25 років), екстериторіальність – режим діятиме в будь-якому куточку країни.

Складові «Дія City»: сприятлива податкова система – податок на прибуток 18% або податок на виведений капітал 9%, ЄСВ на рівні 22% з мінімальної зарплати, ПДФО 5% та військовий збір 1,5%; гнучкі форми співпраці з IT-спеціалістами – гіг-контракти, що поєднують переваги фрилансу та соціальні гарантії; гарантії захисту інтелектуальної власності; елементи англійського права, що спрощують доступ до інвестицій; гарантії захисту особи та власності від неправомірного втручання силовиків.

Вступ до «Дія City» є добровільним. Спеціальний режим функціонуватиме паралельно з чинними умовами розвитку ІТ. Завдяки «Дія City» ІТ-компанії сплачуватимуть менші податки, зможуть будувати прозору корпоративну структуру, матимуть кращий доступ до інвестицій.