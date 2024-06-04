Зараз лише початок червня, а вже – саме такі тижні, які визначатимуть і все літо, і багато в чому цей рік – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Найперше – Ставка. Була детальна розмова з військовими, урядом, керівниками спеціальних служб щодо кількох питань.

Перше – були доповіді Головкома Сирського та начальника Генштабу Баргилевича щодо ситуації на фронті. Основні напрямки. Найбільше боїв та найтяжчі атаки – на Донеччині. Фактично основний напрямок російських ударів. Звичайно, ситуацію на півдні, на Харківщині, у районах прикордоння Сумської та Чернігівської областей ми теж сьогодні розглянули. Я вдячний кожному підрозділу, кожному командиру та солдату, завдяки яким вдалося стабілізувати Харківський напрямок. Робимо все, що потрібно, крок за кроком, щоб Росія бачила: нам є чим відповідати на будь-яку спробу розширити війну та збільшити тиск на Україну. І працюємо з нашими партнерами, щоб таких можливостей стало ще більше – щоб вони були більш далекобійні.

Друге – доповідь урядовців щодо енергетики та можливостей захисту й відновлення. Кожного дня і на всіх рівнях цьому має бути приділена не просто максимальна, а тотальна увага всіх відповідальних посадовців. Також сьогодні міністр оборони та Мінстратегпром дали звіти щодо нашого виробництва та закупівлі дронів. Це те, у чому постійно має відчуватися нарощування обсягів. На цій війні – і саме нашими воїнами – було доведено, що дрони здатні давати перевагу й повертати ініціативу. У час, коли ми очікували постачання артилерії від наших партнерів, FPV-дрони фактично вберегли фронт. Наші далекобійні дрони довели, що Україна здатна обмежувати внутрішню силу держави-терориста. Маємо це продовжувати. Будемо продовжувати. Я дякую кожному й кожній, хто працює заради саме цієї української сили – щоб у наших воїнів на фронті були необхідні дрони і щоб наші Сили оборони та безпеки України змінювали ситуацію й надалі, застосовуючи дрони. І це питання персональної відповідальності керівників.

І третє. Дав сьогодні кілька доручень щодо підготовки наступних засідань Ставки та наступних рішень. Ми бачимо загрози, які є. Держава має бути готовою до відповідного реагування. Зараз лише початок червня, а вже – саме такі тижні, які визначатимуть і все літо, і багато в чому цей рік. Це стосується Саміту миру та нашої консолідації світу заради України, це стосується і Європи – наших відносин із Євросоюзом, це стосується, звичайно, і наших позицій на фронті, а також внутрішнього виробництва. У кожному із цих напрямів робимо все, щоб результати були – були в України. Я вдячний усім, хто допомагає! Вдячний кожному й кожній, хто робить усе, щоб ця війна завершилась, і завершилася справедливо для України.

Слава Україні!