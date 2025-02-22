Зараз ми робимо цілком конкретні речі для того, щоб розмови про Україну й про всю Європу відбувалися за участі України і Європи – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні ми продовжуємо нашу міжнародну роботу, нові перемовини з партнерами – дуже корисні перемовини: буде більше підтримки у Європі, більше взаємодії. Зараз ми робимо цілком конкретні речі для того, щоб розмови про Україну й про всю Європу відбувалися за участі України і Європи. Я дякую кожному з партнерів за підтримку в цьому особливо.

Говорив сьогодні з Премʼєр-міністром Нідерландів, я подякував йому: Нідерланди готові допомагати й надалі і більше. Це важливо. Це додаватиме стабільності й безпеки. Ми розраховуємо на посилення нашого флоту F-16. Нідерланди – одні з тих, хто найбільше допомагає. Дякую!

Говорив сьогодні також із Премʼєр-міністром Албанії. Дуже хороша розмова, мудрі пропозиції. Дякую тобі, Еді! Однаково бачимо необхідність захищати інтереси всієї Європи та міжнародного права.

Говорив із Премʼєр-міністром Британії. Ми скоординували наші позиції, нашу дипломатію. Ми цінуємо, що Британія прагне зберігати лідерство в захисті життя й просто нормальності.

Також я говорив сьогодні і з Премʼєр-міністром Греції. Подякував за підтримку від початку повномасштабної війни. І ми справді цінуємо те, що Греція поруч із нами в безпекових питаннях і в тому, як наблизити надійний мир – надійний і гарантований.

Гарантії безпеки – це те, що обʼєднує абсолютну більшість. І Європа, Америка, і усі наші партнери у світі потребують спільного розуміння, як гарантувати, що Путін більше нікого не зможе обманути й що Росія не зможе нести загибель іншим народам – усім, від України і Європи до Сирії та країн Близького Сходу, Африки. За минулі 30 років ми бачили надто багато руїн і смертей, провина за які лежить саме на Росії – на російській армії, на їхніх спецслужбах, на їхніх найманцях. Світ потребує гарантій, я дякую всім за підтримку. І фактично з усіма партнерами зараз ми говоримо про гарантії безпеки, про конкретні прояви підтримки: про дії, про допомогу, про рішення, про меседжі.

Зараз, напередодні третіх роковин початку повномасштабної війни, для всіх українців важливо, щоб світ був із нами, був у сильній позиції, був із фундаментальними цілями та принципами Статуту ООН щодо суверенітету націй, територіальної цілісності кожної держави й захисту кожної нації світу від агресії. Справедливість не має бути пустим словом, і це важливо для кожного народу.

Ще одне. Доповіді наших військових, спеціальних служб. Дякую всім за виконання бойових завдань.

За підсумками цього тижня я хочу відзначити особливо воїнів 425-го окремого штурмового полку за знищення окупанта, також воїнів 59-ї окремої штурмової бригади Безпілотних сил на Покровському напрямку та ще стійкість і хоробрість наших воїнів на Курщині: 47-ма окрема механізована й 95-та окрема десантно-штурмова. Просто молодці, воїни!

Дякую всім, хто з Україною, бо це – з правдою.

Слава Україні!