Зараз надзвичайно важливо звертати увагу на тих, хто потребує підтримки; не залишайте людей наодинці зі складнощами – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Кілька підсумків за цей день.

Перше. Дякую всім, хто працює для ліквідації наслідків російських ударів. Київ – балістика сьогодні, пошкоджені будинки, будівля академії мистецтв. Постраждали люди – усім надано необхідну допомогу. Слава богу, в академії не було дітей. Розбір завалів триває увесь день. Одеса та Миколаїв – після ударів по енергообʼєктах ситуація непроста, усі необхідні служби, ремонтні бригади були задіяні. Вдень знову удар по Одесі – люди були травмовані. Харків – досі особливо складно, але кожен день потроху додає енергії місту. Я вдячний усім, хто працює заради міста, усім, хто дбає про людей і допомагає ближньому. Зараз надзвичайно важливо звертати увагу на тих, хто потребує підтримки, і навіть якщо людям буває незручно просити інших про допомогу, будь ласка, зверніть увагу самі, підтримайте, не залишайте людей наодинці зі складнощами.

Друге. Були протягом дня доповіді військових, розвідки, Служби безпеки України. Головком Сирський, керівник ГУР Буданов, міністр оборони України Умєров. Ґрунтовні розмови. Про те, як і надалі зменшувати російський терористичний потенціал. Ми чітко плануємо наші дії. Була також доповідь керівника зовнішньої розвідки Литвиненка щодо наявних загроз. Був і звичний уже щотижневий звіт керівника Служби безпеки Малюка про роботу СБУ за минулий тиждень і погодження завдань на цей час. Також, звичайно, сьогодні привітав і генерала Малюка, і увесь колектив Служби безпеки України з їхнім професійним днем. Ми всі в нашій державі маємо бути вдячні бойовій Службі безпеки України, яка справді сильно б’є ворога та досягає дуже потрібних Україні цілей разом з усіма іншими елементами Сил оборони та безпеки. Я вдячний кожному воїну СБУ, усім у спецслужбі, хто працює справді ефективно заради України.

Третє. Сьогодні взяв участь в іфтарі – особлива вечеря, яка відбувається в час місяця Рамадан. Разом із представниками української мусульманської спільноти, разом із воїнами-мусульманами, із представниками дипломатичного корпусу держав глобальної мусульманської громади і, звичайно, із представниками кримськотатарського народу. Разом подякували всім тим, хто дбає про Україну, хто нам допомагає. Вшанували наших воїнів. І з усіма, хто мав честь розділити сьогодні іфтар, побажали миру – чесного й справедливого миру – і для України, і для всіх народів, які так само, як і ми, цінують життя.

І ще одне. Сьогодні Путін знову розмовляв сам із собою, і це знову транслювали по телебаченню. Знову звинувачує Україну. Хвора й цинічна істота. Всі в нього терористи, окрім нього самого, хоча терором уже два десятиліття живиться саме він. Саме він – найбільше вікно для терору. Він та його спецслужби. І коли його не стане, запит на терор і насильство щезне разом із ним, бо це його запит. Нічий більше.

Я дякую всім, хто захищає людей і цінує життя! Я дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!