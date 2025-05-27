Зараз є дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО – Президент

Під час зустрічі в Берліні Президент України Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили дипломатичні можливості для наближення миру, збільшення тиску на Росію, посилення ППО та інвестиції в українське виробництво дронів.

«Німеччина – серед глобальних лідерів у підтримці України та світового порядку, що заснований на правилах. І правила мають зберегтися, щоб нормальне життя людей теж збереглось», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що не може бути жодних передумов для безумовного припинення вогню, і його потрібно досягти якнайшвидше.

«Ми всі маємо не забувати, що є першопричиною будь-якої агресивної війни, зокрема й цієї війни Росії проти України. Це абсолютно злочинне бажання вбивати людей і руйнувати життя. Росія повинна відмовитися від цього бажання», – сказав він.

Володимир Зеленський зауважив, що саме тому важливо застосувати всі форми тиску на Росію та продовжувати посилення санкцій проти неї за війну. Німеччина підтримує Україну в цій роботі.

Окрема увага під час зустрічі – безпековим питанням, передусім зміцненню протиповітряної оборони та підтримці української армії зброєю. Як повідомив Президент, за результатами зустрічі є важливі домовленості щодо ППО.

«Наша військова підтримка буде продовжена й розширена для того, щоб Україна і зараз, і в майбутньому могла захистити себе від російської агресії», – додав Фрідріх Мерц.

Володимир Зеленський наголосив: щоб Росія перестала уникати реальної дипломатії, важлива подальша оборонна взаємодія всіх у Європі та Європи зі США, потрібна достатня далекобійність і впевненість у фінансуванні української армії та стійкості України.

«І саме для цього треба використовувати заморожені російські активи. Німеччина може в цьому нам допомогти», – сказав Глава держави.

Також під час зустрічі говорили про спільне виробництво. Президент повідомив, що є домовленість про інвестиції у виготовлення дронів в Україні. Крім того, представники двох урядів підписали угоди про будівництво та розвиток виробництв.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц домовилися поновити роботу міжурядового формату Україна – Німеччина на рівні Президента й канцлера. Це формат, який може збільшити спільні результати в багатьох сферах. Міжурядові консультації відбудуться наприкінці цього року – вперше з 2004-го.