Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України, і буде більше – звернення Президента
Вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України, і буде більше – звернення Президента

27 травня 2025 року - 20:32

Переглянути всі відео
ностанні новини

Зараз є дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО – Президент

28 травня 2025 року - 17:31

У Берліні триває зустріч Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца

28 травня 2025 року - 14:11

Вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України, і буде більше – звернення Президента

27 травня 2025 року - 20:29

В Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією США

27 травня 2025 року - 20:11

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента України до Німеччини
Офіційний візит Президента України до Німеччини

28 травня 2025 року - 12:47

Перейти до всіх галерей

Зараз є дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО – Президент

28 травня 2025 року - 17:31

Зараз є дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО – Президент

Під час зустрічі в Берліні Президент України Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили дипломатичні можливості для наближення миру, збільшення тиску на Росію, посилення ППО та інвестиції в українське виробництво дронів.

«Німеччина – серед глобальних лідерів у підтримці України та світового порядку, що заснований на правилах. І правила мають зберегтися, щоб нормальне життя людей теж збереглось», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що не може бути жодних передумов для безумовного припинення вогню, і його потрібно досягти якнайшвидше.

«Ми всі маємо не забувати, що є першопричиною будь-якої агресивної війни, зокрема й цієї війни Росії проти України. Це абсолютно злочинне бажання вбивати людей і руйнувати життя. Росія повинна відмовитися від цього бажання», – сказав він.

Володимир Зеленський зауважив, що саме тому важливо застосувати всі форми тиску на Росію та продовжувати посилення санкцій проти неї за війну. Німеччина підтримує Україну в цій роботі.

Окрема увага під час зустрічі – безпековим питанням, передусім зміцненню протиповітряної оборони та підтримці української армії зброєю. Як повідомив Президент, за результатами зустрічі є важливі домовленості щодо ППО.

«Наша військова підтримка буде продовжена й розширена для того, щоб Україна і зараз, і в майбутньому могла захистити себе від російської агресії», – додав Фрідріх Мерц.

Володимир Зеленський наголосив: щоб Росія перестала уникати реальної дипломатії, важлива подальша оборонна взаємодія всіх у Європі та Європи зі США, потрібна достатня далекобійність і впевненість у фінансуванні української армії та стійкості України.

«І саме для цього треба використовувати заморожені російські активи. Німеччина може в цьому нам допомогти», – сказав Глава держави.

Також під час зустрічі говорили про спільне виробництво. Президент повідомив, що є домовленість про інвестиції у виготовлення дронів в Україні. Крім того, представники двох урядів підписали угоди про будівництво та розвиток виробництв.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц домовилися поновити роботу міжурядового формату Україна – Німеччина на рівні Президента й канцлера. Це формат, який може збільшити спільні результати в багатьох сферах. Міжурядові консультації відбудуться наприкінці цього року – вперше з 2004-го.

ф

Офіційний візит Президента України до Німеччини

28 травня 2025 року - 12:47
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в Берліні, 28 травня 2025 року.
Версія для друку