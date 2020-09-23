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Засідання ТКГ: ОБСЄ відзначила сталий режим тиші впродовж 80 днів, наголосивши на необхідності його подальшого дотримання

14 жовтня 2020 року - 23:14

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в режимі відеоконференції за участю делегацій України та Російської Федерації та за модераторства ОБСЄ.

Глава української делегації Леонід Кравчук на початку засідання привітав сторони ТКГ з Днем захисника України.

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік у межах обговорення роботи безпекової групи ТКГ відзначив досягнення у запровадженні режиму тиші, який дотримується вже майже три місяці, та наголосив на необхідності забезпечення його сталого характеру.

Представник ОБСЄ зауважив, що політичні питання, через які засідання групи є не такими результативними, як хотілося б, не повинні стояти на чільному місці в роботі безпекової групи. Зокрема, було відзначено необхідність вирішення питання оновленого плану розмінування, що є особливо актуальним через наближення зими.

Під час обговорення політичних питань ішлося про недопущення блокування роботи ТКГ, також обговорювалися пропозиції до плану дій з реалізації Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей.

Українська делегація у соціально-економічній групі знову порушила питання можливості формування групи експертів під егідою МАГАТЕ для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей України.

Координатор ОБСЄ у гуманітарній групі Тоні Фріш під час обговорення питання взаємного звільнення утримуваних осіб повідомив, що українська сторона передала список з чотирма категоріями таких осіб.

З тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України інформації не надано.

Тоні Фріш констатував готовність сторін одночасно відкрити два нових КПВВ у Луганській області в першій декаді листопада на виконання домовленостей саміту «Нормандської четвірки» в Парижі у грудні 2019 року.

Незважаючи на складний процес, можна відзначити позитивні зрушення в частині розблокування консультацій у межах ТКГ, а також продовження розмінування на трьох ділянках у Донецькій і Луганській областях України.

Нагадаємо, сьогодні Президент Володимир Зеленський перебував з робочою поїздкою в Донецькій області.
 

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