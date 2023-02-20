Засоби протиповітряної оборони, які надає Італія, – це те, що реально рятує життя наших людей – Володимир Зеленський за результатами перемовин із Джорджею Мелоні в Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні, яка прибула з візитом до нашої країни.

Вітаючи в Києві італійську делегацію на чолі з Прем’єр-міністром, Глава держави назвав цю зустріч знаковою, адже вона відбувається напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії, нашої незламності, спільного захисту від російського терору й спільних зусиль задля відновлення стабільності та безпеки у Європі.

«У нас із Італією спільне бачення цінності миру. Українці та італійці з тих народів, які особливо цінують життя, цінують родину, родинність і можливість бути зі своїми близькими. Тому ми разом прагнемо якнайшвидше зупинити російський терор, якнайшвидше зупинити цю абсолютно неспровоковану й агресивну війну Росії проти народу України», – заявив Президент.

Глава держави висловив подяку Італії, пані Прем’єр-міністру, її команді, усім сумлінним представникам італійської політичної спільноти та кожній родині в Італії за щире бажання відновити разом з Україною мир і безпеку для нашої держави та всієї Європи.

«Від початку повномасштабного вторгнення Росії ми одержуємо від Італії принципову допомогу й підтримку на всіх рівнях. Як оборонну, так і політичну, гуманітарну, економічну, підтримку нашої енергосистеми. Рим відіграв вагому роль у розв’язанні питання про статус країни – кандидата на вступ до ЄС для України. Ми вдячні Італії за це», – сказав Володимир Зеленський.

Під час переговорів у Києві сторони опрацювали всі ключові аспекти українсько-італійського партнерства як на двосторонньому рівні, так і на рівні європейських і міжнародних інституцій. Було детально обговорено питання європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Крім того, на зустрічі йшлося про співпрацю України та Італії в галузі оборони й безпеки.

«Я дякую Італії за новий пакет оборонної підтримки для України та наших воїнів. Це надзвичайно важливо. Особливо зараз, коли російські окупанти намагаються відновити свій агресивний потенціал. Усі засоби оборони для України, які надаються Італією, зокрема протиповітряної оборони, – це те, що реально рятує життя наших людей, наші родини, наших дітей і дає безпеку нашим містам», – заявив Президент України.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні також обговорили нові санкційні кроки щодо Росії.

«Поки триває ця агресія, санкції вільного світу мають посилюватися постійно, щоб не дати Росії адаптуватися до тиску», – зауважив Глава держави.

Крім того, Президент детально поінформував очільницю італійського уряду про українську формулу миру та про те, як Італія може долучитися до реалізації цієї мирної ініціативи.

«Держава-терорист поки що не визнає необхідності припинити агресію. На формулу миру Росія реагувала й реагує, як ми бачимо, ракетними ударами та черговими спробами наступу. Але це не означає, що в миру немає шансу. Це означає, що міжнародна спільнота має з максимальною енергією працювати для реалізації формули миру, яка приведе до повного відновлення міжнародного правопорядку, поверне повну силу Статуту ООН, забезпечить звільнення нашої землі від російського терору й гарантує безпеку не лише нам, а й усій Європі», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент подякував Джорджі Мелоні за відвідання міст Київської області, які в перші дні повномасштабного вторгнення Росії постраждали від окупації, та за готовність Італії долучитися до відбудови України й відновлення нормального життя українських громадян.

«Пані Прем’єр-міністр на власні очі побачила, що таке перебування російського прапора на землі іншого народу. Побачила, як Росія руйнує життя людей», – зауважив Глава держави.

«Ми привітали намір італійської сторони організувати в Римі конференцію з відновлення України за участю італійських підприємств, бізнесу, яка може стати вагомим елементом підтримки нашої держави та стабільності у Європі», – додав він.

Володимир Зеленський також зробив акцент на важливості визнання Італією Голодомору геноцидом українського народу.

«Пані Прем’єр-міністр повідомила мені, що Комітет у закордонних справах парламенту Італії вчора проголосував за це важливе рішення. І ми очікуємо, що найближчим часом відповідна резолюція буде підтримана парламентом Італії», – зазначив Президент.

Зі свого боку Голова Ради міністрів висловила підтримку Україні, яка протистоїть повномасштабній російській агресії. Джорджа Мелоні наголосила, що Італія й далі надаватиме нашій державі необхідну допомогу.

Вона зазначила, що доля Європи та західних демократій пов’язана з перемогою України.

«Боротьба, яку веде український народ, – це боротьба кожного з нас, тому важливо, щоб ми зробили свій внесок», – наголосила очільниця італійського уряду.

Прем’єр-міністр зазначила, що Італія продовжує надавати військову підтримку Україні, щоб український народ міг захистити свою державу.

Вона також відзначила важливість формули миру, запропонованої Президентом Володимиром Зеленським.

За словами Джорджі Мелоні, у квітні в Італії відбудеться конференція з питань відбудови України, під час якої італійські компанії дадуть рекомендації щодо відновлення зруйнованих об’єктів інфраструктури.

Голова італійського уряду акцентувала, що її держава підтримує євроінтеграційні прагнення України.

Джорджа Мелоні також відзначила важливість розгляду парламентом Італії рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу.