Застосовано два нових пакети санкцій: щодо тих, хто зрадив Україну, і щодо військового виробництва в Росії – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Провів сьогодні Ставку. Було кілька питань, але найголовніше – це зброя: виробництво в Україні, постачання від наших партнерів і наші закупівлі – всюди у світі, де є снаряди або техніка, які можуть зміцнити нашу оборону. Доповідали: Головком Сирський – щодо потреб армії, урядовці – щодо тих можливостей, які вже реалізовані і які можуть бути забезпечені протягом цього року. Це стосується і поточних наших потреб, і запланованого постачання на наступний рік. Пріоритет – максимальний розвиток внутрішнього сектору, внутрішнього виробництва, а отже, усіх приватних ініціатив, усіх сил українського підприємництва, яке вже працює та може ще більше працювати заради оборони. Серед визначених ключових напрямів – дрони для нашої армії, і це має бути таке постачання, що не тільки постійно збільшується в обсягах, але також еволюціонує, розвивається згідно з потребами на війні. Виробництво мусить оперативно адаптуватись під потреби фронту й під нові можливості застосування наявної в нас зброї. Інший фундаментальний напрямок – РЕБ, і тут приватний сектор, українські підприємці вже суттєво допомагають Україні. І може бути значно більше. Ми будемо в це залучати й додаткові інвестиції партнерів, і зокрема цього тижня буде робота щодо цього. Окремий наголос – наша, державна ракетна програма, і в усіх її елементах, у всіх ракетних досягненнях України має бути значно більше бойової реалізації як на фронті, так і на території Росії. Результат потрібен швидше. Всі відповідні завдання зараз на виконанні.

Була сьогодні також окрема й тривала доповідь Головкома щодо наших дій на фронті, щодо всіх захисних операцій, а також щодо Курської операції – зараз триває вже третій місяць боїв у Курській області, і ми зберігаємо необхідний тиск на Росію на цьому напрямку. Детально сьогодні доповідав і керівник ГУР Буданов – про процеси, які відбуваються в системі ворога, і наш на них вплив. Також була доповідь міністра оборони Умєрова щодо деталей співпраці з партнерами.

І ще одне.

Ми продовжуємо нашу санкційну роботу – сьогодні застосовано два нових пакети санкцій. Щодо тих, хто зрадив Україну, також щодо військового виробництва в Росії – тих юридичних і фізичних осіб, які працюють на терор. І наші, українські, санкції, наш тиск на ворога ми будемо й надалі робити синхронним з усіма у світі, хто так само, як і українці, хоче справжнього миру. Я вдячний усім, хто допомагає нашій державі, нашим людям. Я дякую кожному й кожній, хто справді все робить, що сам може, щоб Україна була сильнішою. Дякую всім нашим воїнам!

Слава Україні!