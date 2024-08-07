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Участь Президента в презентації застосунку «Армія+»
Участь Президента в презентації застосунку «Армія+»

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Застосунок «Армія+» стартує з базових функцій, і будемо наповнювати його новими – Володимир Зеленський

8 серпня 2024 року - 15:11

Застосунок «Армія+» стартує з базових функцій, і будемо наповнювати його новими – Володимир Зеленський

Сьогодні Україна робить крок до сучасності та ефективності – починає працювати застосунок «Армія+». Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час його презентації.

«Мета цього застосунку в тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи. Щоб командири й солдати не витрачали свій час на застарілу й нікому непотрібну бюрократію та заповнення паперів. Ми починаємо з рапортів: спочатку – електронні рапорти, а продовжимо обхідними та всіма іншими паперами», – сказав Володимир Зеленський.

Зокрема, буде Армія ID та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням підрозділів. Також з’являться функції, які допоможуть воїнам реалізувати всі необхідні соціальні та комунікативні потреби на службі.

«У застосунку будуть курси та навчальні програми, які потрібні. Українці зможуть отримувати без бюрократії всі соціальні послуги, які держава надає воїну та громадянину. Транспорт – можна буде купити квитки або замовити інші потрібні послуги. Медицина й медичні документи – усе це має бути та буде зручним. Банкінг і кредитування – держава створює та буде збільшувати пакет фінансових можливостей для наших українських воїнів», – наголосив Президент.

Він зазначив, що в застосунку буде надійна комунікація між військовими за допомогою захищених чатів.

Володимир Зеленський також зауважив, що «Армія+» має стати вже другим елементом нашої цифрової держави – після Єдиного порталу державних послуг «Дія». Крім того, у вересні презентують застосунок для дітей, батьків та вчителів «Мрія».

Президент подякував усім, хто розробляє цифрові сервіси для України, та закликав командирів армії й усі Сили оборони та безпеки допомагати у впровадженні змін.

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Участь Президента в презентації застосунку «Армія+»

8 серпня 2024 року - 14:59
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