Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква під час робочого візиту до Єгипту провів низку зустрічей для активізації двосторонньої співпраці

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква на чолі делегації, до якої увійшли представники низки українських міністерств і відомств, здійснив візит до Арабської Республіки Єгипет.

У межах візиту він провів переговори із заступником міністра закордонних справ Єгипту з питань Європи Бадром Абдель Аати. Співрозмовники скоординували перелік пріоритетних завдань двостороннього порядку денного, а також обговорили регіональну проблематику та перспективні напрями взаємодії у межах міжнародних організацій.

Особливу увагу було приділено виконанню домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та Президента Єгипту Абдель Фаттаха Аль-Сісі, яка відбулася 24 липня цього року. Сторони підкреслили, що приязні особисті контакти між главами двох держав є надійним підґрунтям для подальшої взаємовигідної співпраці України та Єгипту.

У Каїрі заступник керівника Офісу Президента також провів переговори з міністром державних підприємств Гішамом Тауфіком, міністром торгівлі та промисловості Невін Ґамеа та міністром міжнародного співробітництва Ранією Аль-Машат.

Під час зустрічей відбувся обмін думками щодо шляхів оптимізації наявних і створення нових ефективних інструментів торговельно-економічної та інвестиційної співпраці двох держав. Досягнуто домовленостей щодо проведення у 2021 році в Каїрі чергового, восьмого засідання спільної Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва.

«Україну та Єгипет об’єднує спільне завдання подальшого нарощування обсягів двостороннього товарообігу, який у 2019 році склав рекордні 2,6 мільярда доларів США, а за дев'ять місяців поточного року – майже 1,3 мільярда доларів США. Для цього сьогодні ми досягли важливої домовленості розпочати переговори про укладення угоди про надання преференційних умов доступу до ринків сторін (Preferential Trade Agreement)», – зазначив Ігор Жовква під час зустрічі з єгипетською делегацією Міністерства торгівлі та промисловості.

Єгипетська сторона високо оцінила діяльність українських компаній, які реалізують амбітні проекти в Єгипті, передусім у транспортній і промисловій сферах. Під час зустрічей було відзначено спільну зацікавленість у подальшому розширенні такої співпраці.

Сторони зробили акцент на потенціалі для розвитку співробітництва в туристичній галузі. Заступник керівника Офісу Президента наголосив: «Саме українські туристи стали першими гостями єгипетських курортів після відновлення Єгиптом у липні 2020 року міжнародного авіаційного сполучення. Загалом у 2019 році Єгипет відвідали майже 1,5 мільйона туристів з України».

Крім того, Ігор Жовква відвідав Єгипетське космічне агентство та провів зустріч з його очільником Мухаммадом Аль-Кусі та провідними єгипетськими фахівцями в галузі космічних досліджень, багато з яких стажувалися або навчалися в Україні.

За результатами зустрічі підтверджено спільну налаштованість укласти найближчим часом Меморандум про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Єгипетським космічним агентством. Такий документ стане доброю основою для реалізації спільних проектів двох держав у галузі космосу та мирного використання космічного простору.

Заступник керівника Офісу Президента окремо обговорив з єгипетськими високопосадовцями питання ув’язненого в Єгипті українського громадянина Едварда Чікоша та модальності його повернення в Україну. Ігор Жовква особисто відвідав Едварда Чікоша у в’язниці Канатир у передмісті Каїра.