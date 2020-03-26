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Заступник керівника Офісу Президента обговорила з представниками соцпроектів ЮНІСЕФ вирішення нагальних соціальних питань в умовах пандемії коронавірусу

27 березня 2020 року - 14:18

Заступник керівника Офісу Президента обговорила з представниками соцпроектів ЮНІСЕФ вирішення нагальних соціальних питань в умовах пандемії коронавірусу

Заступник керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська зустрілася з представниками соціальних проектів ЮНІСЕФ. Під час заходу обговорювалися шляхи вирішення комплексу соціальних питань, пов’язаних з наслідками поширення на території України COVID-19.

Зокрема, основний акцент було зроблено на соціальній підтримці та патронаті найбільш соціально вразливих категорій населення, а також на підтримці сімейних форм виховання та дітей, які повернулися в біологічні сім’ї.

Учасники зустрічі зазначили, що нагальним питанням в умовах пандемії є підвищення статусу соціальних працівників, які працюють безпосередньо з родинами, їхнього відповідного матеріального заохочення та забезпечення засобами індивідуального захисту.

Також обговорювалося питання реалізації соціальних програм, спрямованих на державну підтримку зазначених категорій сімей.

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