Заступник керівника Офісу Президента обговорив з Групою стратегічних радників з країн НАТО загострення ситуації на Донбасі та оборонну реформу

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець провів онлайн-зустріч з Групою радників з оборонної реформи в Україні, до якої входять представники країн – членів НАТО, зокрема США, Канади, Німеччини, Литви, Польщі та Великої Британії.

Учасники обговорили загострення ситуації на сході України та нарощування Росією військових сил поблизу українського кордону та в тимчасово окупованому Криму. Роман Машовець розповів про перекидання засобів радіоелектронної боротьби, здатних покривати територію України та частково – окремих країн – членів НАТО.

Він також окреслив декілька ймовірних сценаріїв подальших дій РФ, які можуть включати тиск на Україну та західних партнерів, відволікання уваги російського населення від внутрішніх проблем РФ і можливі військові провокації проти України. Роман Машовець наголосив на готовності нашої держави дати відсіч за будь-яким сценарієм та охарактеризував такі дії Росії як підтвердження її агресивної політики та порушення нею мирних домовленостей.

Окрему увагу заступник керівника Офісу Президента звернув на стан і перспективи реформування оборонного сектору України, зокрема схвалення документів стратегічного планування в секторі національної безпеки та оборони. Він поінформував Групу радників про перебіг імплементації Стратегії національної безпеки України, схваленої Указом Президента від 14 вересня 2020 року, зокрема про затвердження наприкінці березня цього року Стратегії воєнної безпеки та підготовку Стратегічного оборонного бюлетеня, Державної програми розвитку Збройних Сил України на період 2021 – 2025 років та інших стратегічних документів.

Крім того, було надано інформацію про перебіг розбудови сил територіальної оборони України та підготовку Офісом Глави держави, Апаратом РНБО, Міністерством оборони та командуванням Збройних Сил нового законопроекту, який має врегулювати ці питання з огляду на сучасні виклики та загрози. Було наголошено на важливості зваженого й продуманого підходу до розвитку системи територіальної оборони України відповідно до принципів всеосяжної оборони та цілісності держави.

Стратегічні радники з країн – членів НАТО висловили свою незмінну підтримку нашій державі.

Учасники зустрічі звернули увагу на необхідність завершення процесу встановлення демократичного цивільного контролю над силами оборони та остаточного розподілу повноважень між Міністерством оборони та командуванням ЗСУ.

Вони також поділилися досвідом оптимізації військового управління та створення дієвої системи територіальної оборони, що має забезпечити готовність України до захисту від російської агресії.

Учасники домовились про продовження консультацій на постійній основі з метою сприяння реформуванню оборонного сектору України відповідно до вимог та практик НАТО.