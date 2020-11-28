Заступник керівника Офісу Президента обговорив з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні перспективи оборонної співпраці

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець провів зустріч з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Співрозмовники обговорили перспективи та шляхи подальшого розвитку й поглиблення двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами Америки в безпековій, оборонній, воєнно-економічній та військово-технічній сферах. Особлива увага приділялася можливостям структурування наявних двосторонніх форматів співпраці та обміну досвідом з питань національної безпеки й оборони, що є важливими для обох країн.

Роман Машовець наголосив на необхідності розширення двосторонньої взаємодії у контексті зміцнення обороноздатності України та надання Сполученими Штатами сприяння й практичної допомоги. Він повідомив про кроки Офісу Президента України зі створення дієвої національної системи стійкості та висловив інтерес щодо вивчення американського досвіду з цього питання.

Зі свого боку Крістіна Квін підтвердила незмінність підтримки України з боку США, зокрема в межах американського пакету допомоги сектору національної безпеки і оборони, та відзначила важливість продовження оборонних реформ в Україні для досягнення максимальної ефективності військової допомоги з боку Сполучених Штатів.

З ініціативи заступника керівника Офісу Президента сторони погодились активізувати роботу з розвитку двосторонньої договірної бази з питань національної безпеки й оборони.