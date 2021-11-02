Заступник керівника Офісу Президента оглянув медзаклади Вінниці, оновлені в межах програми «Велике будівництво»

Під час робочої поїздки на Вінниччину заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко оглянув добудований головний корпус Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги та реконструйований Подільський регіональний центр онкології у Вінниці, які були включені до програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Заступник міського голови Вінниці Галина Якубович розповіла, що новий корпус лікарні швидкої допомоги площею майже 3,5 тис. кв. м допомагали проектувати італійські фахівці. Тут розміщуватиметься приймально-діагностичне відділення, протишокова палата, відділення інтенсивної терапії та чотири операційні блоки. Новий корпус планують ввести в експлуатацію до кінця листопада.

У межах програми «Велике будівництво» до лікарні передали рентген-апарат, обладнання для УЗД та комп'ютерної томографії. Також підготовлено приміщення для ангіографа й МРТ.

«Будівництво корпусу було розпочато чотири роки тому. Це дуже довго. Ми в межах «Великого будівництва» по країні звикли будувати за один рік. Якщо у вас є інші важливі об’єкти, на які не вистачає коштів, то держава допоможе з фінансуванням для прискорення, щоб вінничани стільки не чекали», – зазначив Кирило Тимошенко, звертаючись до представників місцевої влади.

Також було проведено капітальний ремонт частини приміщень старого корпусу Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Загалом у цьому закладі передбачено 320 ліжок цілодобового стаціонару, функціонують два реанімаційних відділення. Переважна більшість місць у лікарні – хірургічного профілю (хірургія, нейрохірургія, травматологія, політравма, урологія, септична хірургія, отоларингологія, щелепно-лицьова хірургія). Крім того, у її складі є неврологічне відділення на 35 ліжок для хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу.

Заступник керівника Офісу Глави держави також побував у Подільському регіональному центрі онкології, оновленому до 30-ї річниці незалежності в межах програми «Велике будівництво».

За словами заступника голови Вінницької обласної державної адміністрації Олександра Піщика, під час реконструкції було добудовано два поверхи терапевтичного корпусу, що дозволило надавати хворим хіміотерапевтичне лікування в амбулаторних умовах і збільшити кількість місць у відділенні хіміотерапії з 60 до 100. Загалом Подільський регіональний центр онкології розрахований на 360 ліжок.

У хіміотерапевтичному корпусі встановлено новий ліфт, також закуплено сучасне обладнання та проведено благоустрій прилеглої території.

Як розповів Кирило Тимошенко під час спілкування з представниками ЗМІ, заплановано й розв'язання питання з кардіологічним центром у Вінниці. Там є проблеми з підрядниками, і строки здачі об'єкта в експлуатацію неодноразово переносилися.

«На наступний тиждень ми запланували зустріч в Офісі Президента з очільником області й з мером міста. Будемо спілкуватися й намагатися зрозуміти, що нам треба зробити, щоб Вінниця нарешті отримала кардіоцентр», – сказав заступник керівника Офісу Глави держави.