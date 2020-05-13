Заступник керівника Офісу Президента: Пріоритет зовнішньої політики Володимира Зеленського – це економіка

Президент Володимир Зеленський на міжнародній арені відстоює насамперед економічні інтереси Української держави. Україна готується до перегляду квот на постачання продукції до Європейського Союзу в межах Угоди про асоціацію з ЄС. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв’ю інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, головним чинником посилення торговельно-економічної дипломатії України є залучення до цієї роботи висококласних фахівців. Якщо Україна має відповідних людей у тих чи інших міністерствах, треба задіювати їх для просування на міжнародній арені. Крім того, не варто боятися запрошувати таких фахівців з-поза системи державної служби для роботи на Україну.

«У світі існує безліч моделей, треба кращі з них застосовувати на практиці. Я вітаю ініціативи МЗС щодо посилення економізації зовнішньої політики. Адже пріоритет зовнішньої політики Президента Зеленського – це економіка», – заявив Ігор Жовква.

Він зазначив, що Українська держава готується до перегляду квот на постачання продукції до Європейського Союзу. Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, така можливість з'явиться з 2021 року.

Заступник керівника Офісу Президента додав, що Україні варто виводити на європейський ринок не лише аграрну продукцію, яка вже є конкурентоспроможною, а й промислову.

«На жаль, зараз іноді ми стикаємося з протекціонізмом з боку Європейського Союзу щодо своїх компаній, наприклад, у галузі металургії. Коли ми бачимо такі заходи протекціонізму, Президент на це одразу реагує, піднімаючи ці питання під час розмов з лідерами ЄС. Таким чином Президент відстоює інтереси українського виробника на міжнародній арені», – розповів Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента додав, що певні розділи цієї Угоди є застарілими, адже переговори щодо цього документа починалися ще в далекому 2008 році, коли обсяги торгівлі Україною та ЄС були зовсім іншими. Але наша держава ставить амбітну мету – повністю імплементувати Угоду про асоціацію з ЄС до 2025 року.

«Ми завжди чітко в Брюсселі говорили про нашу перспективу й нашу мету. Ще раз підкреслю, що європейська інтеграція – це пріоритет України. І, знову ж таки, не лише зовнішньої політики. Дипломати свою вагому частину роботи вже зробили. Тепер справа за нашими урядовцями, фахівцями, які мають відчути себе в Європейському Союзі», – наголосив він.

Крім того, Ігор Жовква зазначив, що наслідком наполегливої роботи української влади щодо інтеграції України у Північноатлантичний альянс є ухвалення на цьому тижні рішення НАТО про приєднання нашої держави до програми Партнерства розширених можливостей.

За його словами, це той статус, на який Україна давно заслуговувала з огляду на свої практичні дії спільно з Альянсом.

«Чому не ухвалили рішення у 2017 році, коли була підготовлена перша позитивна оцінка спроможності України стати учасником Програми? Наведу лише одну вагому причину – тогочасна корупція в оборонній галузі України, зокрема у сфері закупівель. І чому позитивне рішення було прийнято саме за часів Президента Зеленського? Відповідь цілком очевидна», – заявив Ігор Жовква.

Водночас заступник керівника Офісу Президента наголосив, що щорічна програма Україна – НАТО давно укладається у форматі Плану дій щодо членства в Альянсі.