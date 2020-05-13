Заступник керівника Офісу Президента провів відеоконференцію з радником Президента Латвії з питань зовнішньої політики

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів відеоконференцію з радником Президента Латвійської Республіки з питань зовнішньої політики Солвейгою Сілкалною.

Співрозмовники обмінялися думками щодо ситуації навколо протидії пандемії коронавірусу в Україні та Латвії, приділивши особливу увагу заходам, що вживаються з метою забезпечення захисту та безпеки громадян.

Було відзначено взаємну налаштованість на відновлення традиційно високої динаміки двостороннього політичного діалогу. Ігор Жовква та Солвейга Сілкална домовилися продовжити організацію низки двосторонніх заходів, перенесених через пандемію COVID-19, для проведення в поточному році. Передусім це – візит в Україну Президента Латвії Егілса Левітса на запрошення Володимира Зеленського.

Солвейга Сілкална запевнила у незмінності твердої позиції Латвії на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та наголосила на важливості збереження санкційного тиску Європейського Союзу на РФ.

Ігор Жовква висловив подяку за політичну підтримку, яку офіційна Рига надає нашій державі, зокрема в межах міжнародних організацій. Він також подякував за вагому практичну допомогу, передусім організацію медичної реабілітації українських військових у Латвії, та висловив сподівання, що після завершення карантинних заходів відповідна допомога буде продовжена.