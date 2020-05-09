Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з міністром транспорту та комунікацій Держави Катар

У розвиток домовленостей, досягнутих під час розмови Президента України Володимира Зеленського та Еміра Держави Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані, відбулася телефонна бесіда заступника керівника Офісу Президента України Ігоря Жовкви та міністра транспорту та комунікацій Держави Катар Джассіма бін Сейфа Аль Сулейті.

Співрозмовники обговорили питання подальших контактів на високому рівні, а також торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю між двома країнами. Особливу увагу було приділено практичній реалізації перспективних інвестиційних проектів в Україні у сфері сільського господарства, транспортної та медичної інфраструктури.

«Загальний товарообіг між країнами у 2019 році склав рекордні 90 мільйонів доларів США – найбільший показник з часів встановлення дипломатичних відносин між країнами», – зазначив Ігор Жовква, підкресливши позитивну динаміку розвитку двосторонніх відносин.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив на зацікавленості української сторони в якнайшвидшому завершенні підготовки до підписання угоди з переможцем концесійного тендеру щодо порту «Ольвія» – катарською компанією QTerminals – після зняття карантинних обмежень, запроваджених в Україні та Катарі у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського й Еміра Держави Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані відбулася 6 травня 2020 року.

31 січня 2020 року в Києві відбулася зустріч заступника керівника Офісу Президента України Ігоря Жовкви й міністра транспорту та комунікацій Держави Катар Джассіма бін Сейфа Аль Сулейті в рамках його візиту в Україну.