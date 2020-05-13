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Заступник керівника Офісу Президента України обговорив з Послом Естонії кроки щодо подолання пандемії COVID-19

19 червня 2020 року - 14:29

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з Послом Естонської Республіки в Україні Каймо Кууском.

Співрозмовники обговорили кроки, що здійснюються керівництвом двом країн з метою подолання пандемії COVID-19 та забезпечення захисту громадян.

Ігор Жовква відзначив, що рішення щодо відкриття з 15 травня внутрішніх кордонів між Естонією, Латвією та Литвою, а також відновлення вільного пересування громадян цих держав стало підтвердженням успішності зусиль країн Балтії з протидії поширенню пандемії.

Каймо Кууск підкреслив незмінність позиції Естонії щодо політичної підтримки України й надання експертної та іншої практичної допомоги, зокрема щодо реалізації важливих внутрішніх реформ.

Заступник керівника Офісу Президента подякував за тверду підтримку Таллінном суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема з урахуванням непостійного членства Естонії в Раді Безпеки ООН на період 2020-2021 років.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено важливості поновлення динаміки двостороннього політичного діалогу після завершення карантинних обмежень, серед іншого – підготовки Другого цифрового форуму України та Естонії, який має відбутися наприкінці цього року в Києві.

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