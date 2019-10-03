Заступник керівника Офісу Президента зустрівся з головним зовнішньополітичним радником Президента Литви

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з головним зовнішньополітичним радником Президента Литовської Республіки Астою Скайсгірітє.

Співрозмовники позитивно оцінили високу динаміку двостороннього політичного діалогу та відзначили спільну налаштованість на подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною та Литвою.

Аста Скайсгірітє підтвердила рішучу підтримку Литвою суверенітету й територіальної цілісності України, наголосила на важливості збереження санкційного тиску Європейського Союзу проти РФ.

Ігор Жовква висловив подяку за незмінну політичну підтримку, яку офіційний Вільнюс надає нашій державі, зокрема в рамках ЄС і НАТО, а також вагому практичну допомогу, передусім організацію реабілітації українських військових у медичних закладах Литви.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено обговоренню змістовного наповнення офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Литовської Республіки на запрошення Президента Гітанаса Науседи, який заплановано на листопад 2019 року, та проведенню у його рамках чергового засідання Ради Президентів України та Литви.