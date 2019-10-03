Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

3 жовтня 2019 року - 22:39

Переглянути всі відео
ностанні новини

Заступник керівника Офісу Президента зустрівся з головним зовнішньополітичним радником Президента Литви

31 жовтня 2019 року - 17:29

Офіс Президента передав Меджлісу розсекречені документи про депортацію кримських татар

31 жовтня 2019 року - 15:08

Україна та НАТО продовжать спільне зміцнення безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні – Глава держави

31 жовтня 2019 року - 14:40

Президент: Ми домовилися про оновлений пакет проектів і практичних заходів допомоги НАТО для України

31 жовтня 2019 року - 14:13

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Заходи за участі Президента України та Генерального секретаря НАТО
Заходи за участі Президента України та Генерального секретаря НАТО

31 жовтня 2019 року - 09:39

Перейти до всіх галерей

Заступник керівника Офісу Президента зустрівся з головним зовнішньополітичним радником Президента Литви

31 жовтня 2019 року - 17:29

Заступник керівника Офісу Президента зустрівся з головним зовнішньополітичним радником Президента Литви

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з головним зовнішньополітичним радником Президента Литовської Республіки Астою Скайсгірітє.

Співрозмовники позитивно оцінили високу динаміку двостороннього політичного діалогу та відзначили спільну налаштованість на подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною та Литвою.

Аста Скайсгірітє підтвердила рішучу підтримку Литвою суверенітету й територіальної цілісності України, наголосила на важливості збереження санкційного тиску Європейського Союзу проти РФ.

Ігор Жовква висловив подяку за незмінну політичну підтримку, яку офіційний Вільнюс надає нашій державі, зокрема в рамках ЄС і НАТО, а також вагому практичну допомогу, передусім організацію реабілітації українських військових у медичних закладах Литви.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено обговоренню змістовного наповнення офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Литовської Республіки на запрошення Президента Гітанаса Науседи, який заплановано на листопад 2019 року, та проведенню у його рамках чергового засідання Ради Президентів України та Литви.

Версія для друку