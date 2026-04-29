Затвердив сьогодні нові наші операції: якщо Росія не хоче дипломатії, має бути до дипломатії примус – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні були важливі доповіді Служби безпеки України та військових про застосування наших українських дронів – про далекобійні санкції України. Рівень уже більший, дистанція вже більша. Півтори тисячі кілометрів – не новина. Я вдячний усім нашим воїнам Служби безпеки та Збройним Силам, нашим розвідкам, які задіяні, за цю влучність. Нафтова галузь Росії, воєнна логістика Росії, воєнне виробництво – все це цілком законні та справедливі напрями наших далекобійних санкцій. Важливо, що українські воїни застосовують нашу силу й щодо підприємств Росії, які роблять керовані авіабомби. Це особлива загроза. Всі компоненти захисту від цього потрібні. Протидія російській військовій авіації, протидія їхній воєнній промисловості, тиск на базу компонентів через обмеження схем постачання, і, звісно, – наші дрони, наші ракети. Вже фіксуємо на частині фронту зменшення кількості застосування керованих авіабомб. Затвердив сьогодні й нові наші операції: якщо Росія не хоче дипломатії, має бути до дипломатії примус. Міністерство оборони України забезпечує необхідне постачання.

Ми говорили також сьогодні із зовнішньою розвідкою. Є в нас чіткі документи – російські документи, – що Росія вважає конкретною загрозою для себе нашу роботу по експорту зброї та двосторонніх безпекових домовленостях. Політичне керівництво Російської Федерації так і ставить задачу: зірвати доступ України до таких нових інвестицій в оборонну галузь. Ми будемо цьому протидіяти. Український національний інтерес – виходити на пряму безпекову роботу з усіма тими регіонами, з тими країнами, які реально сильні й можуть забезпечити довгострокові угоди: фінансові, також щодо спільних виробництв зброї та постачання енергоресурсів в Україну. Це має бути постійною та взаємною вигодою для України й для наших партнерів. Звісно, особливо дратують росіян наші контакти на Близькому Сході та в Затоці. Ми про це знаємо. Ми знаємо також і про складне ставлення до цього інших наших партнерів, які хотіли б применшити самостійність нашої держави. Ми вважаємо це їхньою помилкою. Ми будемо забезпечувати національні інтереси України так, як це потрібно нашій державі. Дизель для України, коли нестабільність. Гроші для державного бюджету. Спільні виробництва й постачання дефіцитів в Україну. Це конкретні результати наших угод – нашої безпекової співпраці та поширення української військової експертизи. Сьогодні була також доповідь Координаційного штабу – усіх тих, хто працює на звільнення полонених. Військові та цивільні – ми пам’ятаємо про всіх, хто перебуває в російській неволі. Тільки в цьому році ми провели вже п’ять заходів для повернення наших людей, вдалося повернути більше тисячі українців – 1036. Я хочу подякувати всім, хто залучений до цієї роботи, я дякую кожному, хто забезпечує посередництво. Особливо хочу відзначити наші бригади, наших воїнів на фронті, які б’ються сміливо, результативно й поповнюють обмінний фонд для нас, для українців, для України. Дуже сподіваємося, що вдасться зробити й наступні етапи обмінів. Ми перевіряємо по кожному прізвищу.

І ще одне.

Зараз уже я підписав ще новий санкційний пакет України – вагомий пакет, – у тому числі щодо суб’єктів із Білорусі. Це сигнал багатьом нашим партнерам, на що варто тиснути, щоб усе ж таки зменшувати рівень цієї війни, її інтенсивність. Росія не має доброї волі, її треба примушувати до тих чи інших кроків, які потрібні для зменшення агресії, і хай вони вже потім це називають своїми «жестами доброї волі». Треба, щоб Білорусь не була втягнута у війну. Треба, щоб не було операцій проти інших європейських країн. Треба, щоб у цій війні Росії проти України був мир достойний. Дякую всім, хто воює і працює, щоб в України було саме таке майбутнє.

І ще одне.

Є сьогодні рішення Сполучених Штатів – саме те, про що ми домовлялися в неділю, на конференції в Чорнобилі, про необхідні кошти для відновлення конфайнменту, який закриває четвертий енергоблок. Виділення Америкою 100 мільйонів доларів. Конфайнмент був пошкоджений російським ударним дроном, треба все відновити. Важливий крок американської підтримки, і також ми працюємо з іншими нашими партнерами, щоб для енергетичної безпеки, для ядерної безпеки були всі гарантії. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!

Слава Україні!