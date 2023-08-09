Завдання у всіх в Україні – збільшувати потенціал наших можливостей на фронті та послаблювати окупантів – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко звітую за день. Основне за сьогодні – тривалі й дуже детальні важливі наради з нашими військовими.

Спочатку – Ставка. Особливий формат – вузьке коло, тільки ключові особи.

Розбирали поточну ситуацію на передовій, на основних напрямках наших наступальних дій. Те, що вдається. Те, що потребує посилення. Те, що ми плануємо на найближчий час.

Були доповіді Головкома, командувачів, які безпосередньо займаються східними та південними напрямками, а також доповідь керівника ГУР.

Окремо після цього відбулася також особлива комунікація наших командувачів, керівника Офісу, міжнародників із партнерами щодо забезпечення наших воїнів боєприпасами й технікою.

Завдання у всіх в Україні одне – збільшувати потенціал наших можливостей на фронті та послаблювати все те, чим окупанти намагаються тиснути на наших воїнів чи обмежувати Україну.

Сьогодні є хороша новина від Німеччини – саме те, про що ми домовились із Олафом Шольцом. Є додаткові установки «Петріот». Дуже дякую, Олафе, тобі, - це потрібно для захисту наших людей від російського терору. Дякую Німеччині, пану канцлеру особисто за виконання цієї домовленості – це точно врятує тисячі життів наших людей. Це точно наблизить нас до створення повноцінного повітряного щита для України. Це допоможе людям, містам, селам.

Сьогодні російські терористи знову вдарили по Запоріжжю – влучання по звичайній забудові, пошкоджено церкву, житловий будинок…

Станом на зараз відомо про те, що є загиблі, на жаль... Є поранені. Мої співчуття рідним і близьким, хто втратив своїх близьких людей.

Ми щодня, щотижня працюємо заради того, щоб у наших захисників неба було більше систем ППО і ракети до них.

Завтра я продовжу цю роботу, максимально стараюся, щоб дати більший захист неба.

На всю нашу територію потрібно значно більше систем ППО, ніж є зараз. Крок за кроком ми перетворюємо це «значно більше» на конкретні можливості наших Повітряних сил, наших зенітників, наших мобільних вогневих бригад.

Готуємо й більше конкретики щодо сучасних винищувачів для наших воїнів: не маю сумніву, F-16 будуть у нас у небі.

Я дякую всім, хто допомагає нам захищати людей від терору Росії! Дякую всім, хто з нами прагне повного звільнення української землі від окупанта!

Звичайно, дякую кожному нашому солдату, кожному сержанту, офіцеру, генералу, які дають Україні такі потрібні результати на фронті! Сьогодні особлива подяка 35-й окремій бригаді морської піхоти та 55-й окремій артилерійській бригаді. Ви просто молодці, воїни!

Слава всім, хто б’ється заради України, заради кожного з нас, заради кожної з нас!

Слава всім, хто рятує життя!

Слава Україні!