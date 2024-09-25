Заява Президента України перед зустріччю з Президентом США

Пане Президенте!

Дякую вам за вашу рішучу підтримку, за рішення, які допомагають нам захищати українців, Україну – наш дім. Ми глибоко цінуємо те, що Україна та Америка стояли пліч-о-пліч із перших митей цього жахливого російського вторгнення. Ваша рішучість неймовірно важлива для нашої перемоги.

Вчора ми провели зустріч G7+ щодо відновлення України, у якій узяли участь понад 30 країн, і це був справді корисний формат. Ми повинні відновити нормальне життя, і ми дуже цінуємо ваше лідерство, пане Президенте. Ми також маємо 26 двосторонніх безпекових угод із партнерами, заснованих на безпековій декларації «Великої сімки». У нас є сильна безпекова угода зі США, і ми вдячні за неї. Ми повністю її виконаємо. І дуже важливо, що ми поділяємо однакове бачення безпекового майбутнього України – в ЄС і НАТО. І Україна робить безпрецедентну кількість реформ на цьому шляху.

Сьогодні ми маємо новий пакет підтримки – 7,9 мільярда доларів. Це буде величезна допомога! Я порушив перед Президентом Байденом питання Плану перемоги. Сьогодні ми готуємося обговорити деталі для посилення Плану, скоординувати наші позиції, погляди й підходи. Наші команди працюватимуть разом, щоб забезпечити реалізацію наших майбутніх кроків.

І сьогодні вранці я зустрівся із Сенатом і Палатою представників. Дякую вам за непохитну двопартійну підтримку, а також усьому американському народові.

Разом ми повинні перемогти, ми переможемо.

Дякую вам.