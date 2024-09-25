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Не може бути справедливого миру без України – виступ Президента на Генеральній Асамблеї ООН
Не може бути справедливого миру без України – виступ Президента на Генеральній Асамблеї ООН

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Заява Президента України перед зустріччю з Президентом США

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Заява Президента України перед зустріччю з Президентом США

Пане Президенте!

Дякую вам за вашу рішучу підтримку, за рішення, які допомагають нам захищати українців, Україну – наш дім. Ми глибоко цінуємо те, що Україна та Америка стояли пліч-о-пліч із перших митей цього жахливого російського вторгнення. Ваша рішучість неймовірно важлива для нашої перемоги.

Вчора ми провели зустріч G7+ щодо відновлення України, у якій узяли участь понад 30 країн, і це був справді корисний формат. Ми повинні відновити нормальне життя, і ми дуже цінуємо ваше лідерство, пане Президенте. Ми також маємо 26 двосторонніх безпекових угод із партнерами, заснованих на безпековій декларації «Великої сімки». У нас є сильна безпекова угода зі США, і ми вдячні за неї. Ми повністю її виконаємо. І дуже важливо, що ми поділяємо однакове бачення безпекового майбутнього України – в ЄС і НАТО. І Україна робить безпрецедентну кількість реформ на цьому шляху.

Сьогодні ми маємо новий пакет підтримки – 7,9 мільярда доларів. Це буде величезна допомога! Я порушив перед Президентом Байденом питання Плану перемоги. Сьогодні ми готуємося обговорити деталі для посилення Плану, скоординувати наші позиції, погляди й підходи. Наші команди працюватимуть разом, щоб забезпечити реалізацію наших майбутніх кроків.

І сьогодні вранці я зустрівся із Сенатом і Палатою представників. Дякую вам за непохитну двопартійну підтримку, а також усьому американському народові.

Разом ми повинні перемогти, ми переможемо.

Дякую вам.

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Робочий візит Президента України до США

23 вересня 2024 року - 01:58
У США Президент України відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод (штат Пенсильванія), 23 вересня 2024 року. Президент України Володимир Зеленський виступив під час засідання високого рівня Ради Безпеки ООН, 24 вересня 2024 року. Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська разом з Президентом США Джозефом Байденом та першою леді США Джилл Байден у Нью-Йорку, 26 вересня 2024 року. Президент України Володимир Зеленський виступив на загальних дебатах 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, 25 вересня 2024 року.
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