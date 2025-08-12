Заява Президента України під час спільного з Федеральним канцлером Німеччини спілкування з представниками ЗМІ

Дякую дуже, Фрідріху.

Дякую Німеччині за запрошення.

Ми сьогодні працюємо з канцлером у чотирьох форматах. Перший – це наш двосторонній трек – дякую – про всі пункти, які ми обговорили, двосторонніх відносин. Ми дуже вдячні Німеччині за такий великий вклад у допомогу, посилення нашої держави, безпеки, за посилення нашої протиповітряної оборони й допомогу з початку цієї війни. Дуже дякуємо за це.

Потім ми працювали на рівні європейських лідерів. Третій трек – це розмова з Президентом Сполучених Штатів Америки. І закінчимо після пресконференції нашим форматом щодо майбутньої безпеки, інфраструктури безпеки для нашої держави – це Coalition of the willing.

Передусім я хочу подякувати всім партнерам за підтримку України. І ми говорили з Президентом Трампом сьогодні, Президенткою фон дер Ляєн, Генсеком НАТО Марком Рютте, Президентом Стуббом, Президентом Франції Емманюелем Макроном, головою уряду Італії Мелоні, Президентом Польщі. Увесь тиждень від минулої середи тривали всі ці дуже інтенсивні комунікації, десятки цих комунікацій між усіма нами: європейськими лідерами, між Європою та Сполученими Штатами Америки, між нами та представниками інших частин світу, які прагнуть тільки одного – миру в Україні, миру у Європі. Сьогодні наші спільні позиції ми обговорили з Президентом Сполучених Штатів Америки. Була перед цим координаційна розмова, як я вам сказав.

Ми узгодили спільні принципи – п’ять принципів, про які сказав Фрідріх. Я хочу тобі подякувати за лідерство в цьому напрямі, Фрідріху.

Саме – це формат перемовин: усе, що стосується України, має обговорюватися виключно з Україною. Ми маємо готувати тристоронній формат розмови. Має бути припинення вогню – номер один. Мають бути гарантії безпеки – дійсно надійні. І сьогодні, до речі, Президент Трамп сказав про підтримку цього й про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів – Росія не може мати права вето щодо європейської та натовської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню на Алясці. Це ефективні принципи. Важливо, щоб вони спрацювали.

Звісно, ми обговорили сьогодні ситуацію на полі бою. Я сказав Президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам: «Путін блефує». Він старається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їхнє бажання.

Також Путін блефує, начебто санкції для нього не важливі й що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б’ють по російській воєнній економіці. Так, це правда, у Росії в кілька разів більше зброї, зокрема артилерії – у три рази – й подібного, але також у Росії в три рази більше втрат. І це факт.

Я сказав колегам і Президенту США, європейським друзям, що Путін точно не хоче миру, він хоче окупації нашої держави. І ми всі це дійсно розуміємо. Путін нікого не зможе обманути. Нам потрібен подальший тиск заради миру – не тільки американські, але і європейські санкції. І разом наш союз партнерів дійсно може зупинити війну Путіна.

Ми говорили про зустріч на Алясці. Ми сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню, негайне припинення вогню, – про це неодноразово говорив Президент Сполучених Штатів Америки. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясці в нас буде з ним контакт, і ми обговоримо всі результати – якщо вони будуть, – і ми визначимо наступні наші вже взаємні кроки.

Зараз у нас буде зустріч коаліції охочих заради миру та безпеки. Це дійсно наша мета. Саме для цього працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає! Дякую ще раз, Фрідріху!

Слава Україні!