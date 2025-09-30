Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністеркою Данії спілкування з журналістами

Щиро дякую, дорога Метте!

Дякую за теплі слова, підтримку й запрошення!

Шановні журналісти, дорогі наші команди!

Сьогодні ми провели багато дуже продуктивних зустрічей. І я вдячний Метте та Данії за таке добре проведення саміту.

На жаль, ми всі бачимо, що Росія нарощує свої руйнівні дії. І найважливішим для безпеки Європи зараз є політична воля, і саме це було головною темою сьогодні. Ми відчуваємо, що європейці чітко налаштовані реагувати – і реагувати належним чином – на дедалі більшу загрозу від дронів. Російські дрони зайшли занадто далеко. Небезпечні інциденти з Росією також зайшли занадто далеко. Данія, інші нордичні країни, Польща – наші сусіди, – Румунія та порушення повітряного простору країн Балтії – усе це демонструє необхідність спільних дій і того, щоб кожна європейська країна мала змогу збивати дрони. Наші військові з ґрунтовним досвідом у сфері дронів зараз перебувають у Данії, і ми поділимося їхнім досвідом і знаннями. І я сподіваюся, що сьогоднішні зустрічі рішуче підтримають ідею спільної оборони від дронів. Це можна називати як завгодно – «Стіна дронів», «Купол дронів» чи «Швидке реагування на дрони», але суть одна: кожна країна, безумовно, повинна бути захищеною від розвідувальних, ударних чи будь-яких інших дронів. І з тієї загрози, яку Росія створила для України щоденними дроновими атаками, ми чітко бачимо: лише спільні дії та об’єднані зусилля можуть гарантувати справжню безпеку. Жодна країна не має залишатися наодинці перед цією загрозою.

Я також хочу подякувати всім нашим партнерам за підтримку подальшого розвитку таких програм, як PURL. Ми дуже цінуємо цю програму – вона допомагає нашій обороні. Сьогодні ми говорили з партнерами, які можуть до неї долучитися, і ми очікуємо на нову підтримку. Ми також обговорили програму SAFE – один із потужних оборонних інструментів Європи, – і сподіваємося, що Україна буде рівноправним партнером у ній.

Важливо, що існує спільне розуміння: нам потрібно рухатися вперед із безпековими гарантіями для України. Модель, яка працює для нас, може також працювати для інших країн Європи. Сьогодні ми багато говорили про поле бою в Україні – про те, як наші військові зупиняють російські штурми. Росія планувала багато на цей рік, але досягла дуже мало. Це завдяки нашим воїнам і всім, хто нам допомагає. Росія робить багато помилок, і саме тому нам потрібно зараз посилити тиск, щоб змусити їх припинити війну й змінити свою політику.

Ми розраховуємо на сильний 19-й пакет санкцій Євросоюзу та на його швидке ухвалення, а також на сильні кроки з боку наших партнерів. Особливу увагу слід приділити танкерному флоту Росії, капітанам та екіпажам суден і нафтовим терміналам – усе це заслуговує на максимальні санкції. Важливо, щоб європейські країни й надалі обмежували купівлю російських енергоносіїв і скорочували зв’язки з Росією. Будь-які зв’язки з Росією можуть бути використані проти вас, тож що менше таких зв’язків, то безпечніше життя. Життя має бути захищене.

Я радий, що майже всі лідери порушують питання повного використання заморожених російських активів. Рішення зрозумілі, і важливо повністю їх реалізувати. Дякую всім за підтримку в цьому.

І сьогодні ми також говорили з лідерами про європейське майбутнє України, а також про європейське майбутнє Молдови й Західних Балкан. Усі погоджуються, що Україна готова відкрити кластери, починаючи з кластера 1 «Основи». Важливо дотримувати обіцянок і відкрити їх. Я знову дякую тобі, Метте, за твою роль і підтримку в цьому процесі.

І я дякую Данії за те, що прийняла нас сьогодні, за проведення сьогоднішньої зустрічі.

Дуже дякую!

Слава Україні!