Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Нідерландів спілкування з журналістами

Пане Прем’єр-міністре, дорогий Діку!

Шановні присутні!

Шановні журналісти!

Сьогодні ми вітаємо в Україні Прем’єр-міністра Нідерландів пана Схоофа, і я дякую за незмінну увагу та підтримку України. Нідерланди – один із найбільш принципових захисників життя, держава, яка реально допомагає нам дуже сильно, нашій обороні, нашій стійкості, – що теж дуже важливо – нашій роботі заради досягнення справедливості. Війна Росії проти України абсолютно неспровокована, несправедлива. І зрештою за цю війну обов’язково має бути відповідальність для всіх, хто розпочав її, починаючи з Путіна, але не закінчуючи ним одним. Зараз, коли почалася наша зустріч, надійшло повідомлення про російський удар по нашому місту Суми – удар безпілотника по будівлі пологового будинку. На щастя, люди були в укритті – персонал, 35 жінок та 11 діточок. На щастя, цього разу без постраждалих. І це один із багатьох ударів, яких Росія завдає щоденно по наших містах, по наших селах. Росіяни навіть не намагаються приховати, що все українське життя для них – це мішень. І дрони ці їхні, авіабомби, ракети вони запускають хоч і за наказом свого Путіна, але це роблять інші люди. І кожен із таких російських убивць – воєнний злочинець. Усі повинні нести відповідальність. Саме тому один із напрямів нашої спільної роботи з Нідерландами, також з іншими нашими партнерами – це юридичні механізми, які можуть забезпечити реальне притягнення російських воєнних злочинців, кожного вбивці до відповідальності, а також повну компенсацію збитків України від російської агресії. Сьогодні про це ми також говорили, і дякую, що команда Нідерландів також підтримує це.

І дякую, що ви принципові також у питаннях санкцій проти Росії за війну. Зокрема, розраховуємо на ухвалення 19-го пакета санкцій Євросоюзу та подальший спільний сильний тиск на російську воєнну машину, передусім на російські доходи від енергоресурсів та на схеми обходу санкцій. Варто й значно жорсткіше ставитися до використання Росією акваторії Балтійського моря для проходу танкерів, іншої діяльності. Якщо росіяни не хочуть завершувати війну та свої гібридні атаки проти європейців, то бажання миру треба виховувати в них через відповідні тиск та обмеження.

Зараз я поінформував пана Прем’єр-міністра про актуальну нашу ситуацію в нас в Україні й те, що в нас відбувається в регіонах, на полі бою. Україна дуже цінує кожен із форматів оборонної підтримки від Нідерландів. Це й пакети військової допомоги, що містили «петріоти» та F-16, також цінуємо участь Нідерландів у таких, безперечно, важливих програмах, як PURL, що дає нам змогу купувати американську зброю – дефіцитну, якої немає у Європи передусім. І сьогодні ми з паном Прем’єр-міністром відкрили вже третій Форум оборонних індустрій – форум, який демонструє, як багато ми можемо зробити разом із нашими ключовими партнерами для безпеки України, взагалі для спільної безпеки. Наша українська зброя є однією з найбільш ефективних у Європі, і ми готові виробляти значно більше сучасної зброї. Потребуємо для цього відповідного фінансування. Дякую Нідерландам за підтримку наших виробничих програм. Ми готуємо й нові домовленості щодо наших спільних оборонних виробництв, зокрема дронів. Нідерланди – активний учасник формату «Рамштайн» і нашої глобальної коаліції охочих, яка стане основою для багатостороннього гарантування безпеки України та всієї Європи. Працюємо для повноцінного запуску цієї системи й розраховуємо на участь та активну підтримку Нідерландів.

Сьогодні ми також говорили про важливі енергетичні питання для нашої держави, енергетичні виклики для України через російські удари по енергетиці. І я попросив Нідерланди подумати, щоб нам додатково допомогти, дякую за це.

Важливо, щоб надалі тривала й політична наша співпраця, зокрема на рівні Євросоюзу. Україна готова до відкриття кластерів – ми виконали свою частину роботи. І очікуємо на відповідний рух із європейського боку. Європа може бути дійсно сильним глобальним гравцем тільки без штучних розділень і штучних бар’єрів, тільки в єдності. Сьогодні ми приділили багато уваги саме цьому, і я вдячний Нідерландам за готовність і надалі бути з Україною та всіма іншими європейцями в захисті наших спільних цінностей і нашого життя.

Дякую тобі дуже, дякую, дорогий Діку, за цей візит. Це далеко не перший візит в Україну – були візити в Запоріжжя, у Харків. І не перший візит в Україну, але перший візит у столицю. Дякую за твою особисту підтримку.

Слава Україні!