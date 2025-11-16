Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Іспанії спілкування з журналістами

Шановний пане Прем’єр-міністре, дорогий Педро!

Шановні присутні!

Пані та панове!

Наші команди!

Шановні журналісти!

Дорогий народе Іспанії!

Передусім я хочу подякувати за вашу підтримку – підтримку України, підтримку безумовну. Найголовніше – підтримку наших людей, нашої незалежності від самого початку повномасштабної війни. І це принципова підтримка.

Іспанія допомагає нашому захисту. І особливо я дуже вдячний за те рішення, яке ти, Педро, зробив щодо «гоків», за ту зброю, яка допомогла нам захищатися від російських штурмів. Це були дуже важливі рішення. Знаєте, проходить час, люди забувають, як проходити зиму, коли є блекаути. І в такі моменти, темні моменти, дуже складні моменти, завжди ти згадуєш друзів, які дарували тобі світло. Просто тому, що вони – такі світлі люди. І ти – серед них, і твоя країна, і народ Іспанії. Ми дуже вдячні за це.

Ми сьогодні приділили багато уваги саме нашій оборонній взаємодії, і в умовах постійних російських ударів Україна справді цінує готовність Іспанії допомагати й надалі. Дякую.

Іспанія послідовно виконує нашу двосторонню безпекову угоду, про яку сьогодні Прем’єр-міністр уже сказав, і це дає впевненість у щорічній підтримці. Мільярд євро щороку – це сильна підтримка. Ми дякуємо за готовність Іспанії зробити той внесок, про який сьогодні ми домовилися, у програму PURL – 100 мільйонів євро. І це програма, яка дозволяє нам купувати для нашого захисту ракети для ППО.

Ми обговорили різні виклики. Безумовно, один із складніших моментів – це виклики в енергетиці після російських ударів, і є готовність Іспанії нам допомагати. Я дякую за цей економічний пакет – 200 мільйонів євро, зокрема й на енергетику. Зараз маємо також домовленість, що Іспанія спрямує кошти за програмою SAFE – і це буде більше 200 мільйонів євро – на спільну нашу оборонну роботу. І це дуже відчутно і дуже важливо для майбутнього. Це правильний приклад для інших європейських держав.

Сьогодні ми говорили з іспанськими оборонними компаніями. Я хочу їм подякувати. У нас була дуже предметна розмова.

Україна починає готувати проєкт для постачання, зокрема, радарів дальнього виявлення цілей, і це може значно нас посилити. Ми сьогодні це бачили. Це таке іспанське виробництво, абсолютно унікальне. І ми спробуємо це все зробити, спробуємо в реальній війні.

Ми готові до спільного виробництва високоточної зброї. Я вдячний за новий пакет оборонної допомоги, і це в тому числі ракети для ППО. Це великий дефіцит для нас під час зими, великий дефіцит. І тут конкретний пакет – 40 ракет для систем ППО «Айріс-Т». І загальний обсяг пакета – 300 мільйонів євро, це вже Педро сказав. Це суттєво нам допоможе. Дякуємо.

Ми разом із партнерами забезпечуємо захист для людей, для наших громад, а отже, для всього європейського способу життя. Російська агресивність зараз локалізована на сході Європи і має бути зупинена саме там. Це можливо, але тільки на основі єдності.

Ми обговорили з паном Прем’єр-міністром ситуацію у війні, також – ситуацію у дипломатії. Іспанія підтримує необхідний тиск на Росію заради закінчення війни. Це стосується санкцій, стосується нашої європейської роботи проти російського танкерного флоту, також нашої роботи щодо російських активів, які мають працювати повноцінно на захист від російської агресії. І це має значення для всіх нас, усіх у Європі, щоб росіяни не могли більше розносити війни на нашому континенті, а також у сусідніх регіонах із Європою – на Близькому Сході і в країнах Африки. У міжнародних відносинах потрібні спокій і стабільність, а для цього потрібна гарантована безпека, гарантована відсутність війни.

Я дякую ще раз Прем’єр-міністру. Дуже дякую Іспанії, що ви небайдужі до наших людей, які знаходяться тут, в Іспанії, яких ви прихистили, підтримуєте їх. Ми дуже вам дякуємо!

Звісно, є кроки, які нам ще потрібно зробити. Ми будемо намагатись іще активізувати зараз дипломатію. Важливо відчувати при цьому за спиною постійну підтримку. Підтримку партнерів, підтримку єдності, силу нашого спільного розуміння, що війна має закінчитись – і має закінчитись достойно. Це для нас дуже важливо.

Дякую ще раз, дорогий Педро!

Дякую всьому іспанському народу, що ви з нами.

Слава Україні!