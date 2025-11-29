Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Ірландії спілкування з журналістами

Мікхоле, пане тішок!

Шановні присутні, наші команди.

Шановні журналісти!

Дорога Ірландіє!

Сьогодні перший офіційний візит – про це Мікхол сказав, і це факт – офіційний візит Президента України до Ірландії від часу встановлення дипломатичних відносин між нами, і одразу це візит в один із найбільш складних та водночас оптимістичних моментів. Зараз найбільше, ніж будь-коли, є шанс завершити цю війну.

Якраз тут, в Ірландії, сьогодні вранці зібралася наша делегація, яка була на зустрічах у США з командою Президента Сполучених Штатів. Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві, які були доопрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати – з того, що я бачив. Америка робить серйозні кроки, щоб закінчити війну так чи інакше, і наше завдання – і я впевнений, що це наше спільне завдання всіх у Європі – дійсно закінчити війну, а не просто отримати паузу в бойових діях. Потрібен достойний мир, і щоб це дійсно відбулося, на стороні миру мають бути справді всі. Всі у Європі і всі нації, які мир цінують. Ірландія – країна нейтральна, але точно не байдужа країна. Ми вдячні. Ви допомагаєте нам, і ми цінуємо це. Ми дуже це цінуємо. І вплив Ірландії дійсно має значення, бо це вплив великої – глобальної – спільноти. І хай цей ваш вплив завжди працює саме так, як буде справедливо.

Сьогодні я поінформував і Мікхола, і його команду про перемовини, про наявні наші перспективи. Дякую за підтримку. Сьогодні також ми детально обговорили увесь двосторонній порядок денний. Це стосується нашої стійкості. Є допомога від Ірландії – енергетична, також пакет гуманітарної підтримки – ми дуже вдячні за все це. Ми затвердили Дорожню карту партнерства між нашими країнами – Україною та Ірландією – щонайменше на наступні 5 років. Сподіваємося, що в цей період Україна вже стане членом Євросоюзу, і ми вдячні вам за підтримку на цьому шляху. Ми цінуємо, що Ірландія завжди чесно та принципово ставиться до питань тиску на Росію, і передусім це питання санкцій, санкційної політики. Санкції мають залишатися в силі, поки залишається російська окупація та залишаються російські знущання з наших людей, українців. Ми обговорили сьогодні також позицію щодо заморожених російських активів – уже давно час їх направити Україні заради того, щоб ми могли надійно забезпечити все: і свою оборону, і своє відновлення. І це буде користь не тільки для нас, але й для партнерів: ми будемо давати більше замовлень країнам, які нам допомагають. Ми сподіваємося на те, що Ірландія не тільки сама, але й разом з усіма, хто прислуховується у світі до Ірландії, буде підтримувати необхідність притягнення Росії до відповідальності. Відповідальність за все, що вони зробили, відповідальність за цю агресію. Зараз триває робота на континенті для створення трибуналу, який зможе покарати Росію за злочин агресії та за всі воєнні злочини. Я прошу вас активніше брати участь у спільних зусиллях для юридичної відповідальності Росії та її спільників.

Звісно, у нас є великий пласт гуманітарної та культурної співпраці. Зі мною в цьому візиті перша леді України. Олена розширює Коаліцію українських студій. Це буде глобальна коаліція, ми запрошуємо Ірландію бути її частиною. Сьогодні приєдналися три університети Ірландії до нашої Коаліції українських студій – ми вам вдячні за це. І, звісно, окремо я хочу подякувати і уряду Ірландії, всім, абсолютно всім громадам Ірландії, кожному ірландському дому, який прихистив наших людей. Це непросто – усе ж таки майже чотири роки повномасштабної війни, такого виклику. Але ми робимо все, щоб наші люди могли спокійно повернутися додому – у країну миру. Ми працюємо заради цього. Я вірю, що ми можемо цього досягти, я дуже хочу цього. Я дякую вам за повагу до наших людей, за повагу до України й за те, що Ірландія з нами не просто через політичні міркування, а тому, що Ірландія щиро захищає право народів на життя вільне, незалежне. Дякуємо вам іще раз!

Слава Україні!