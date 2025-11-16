Заява Президента України під час спільного з Президентом Франції спілкування з журналістами

Дуже дякую, дорогий Емманюелю!

Передусім дякую тобі, шановний пане Президенте, за такі теплі слова, за таку підтримку. Ти з Україною із самого початку. Я дуже тобі вдячний, і Україна, українці – усі поважають Францію, французький народ і тебе. Дякую ще раз за всю ту підтримку, яку твоя держава, твій народ, ти особисто – яку ви демонструєте з початку цієї війни й у щоденному режимі, незважаючи ні на що. Дякую!

Шановні присутні, шановні журналісти, пані та панове!

Дорога Франціє!

Я вдячний Президенту, що Франція з Україною. Україна не одна зараз, не сама у своєму захисті, і саме тому ми можемо розраховувати на завершення цієї війни – тому що з нами друзі, Франція – це наш друг – і на достойне завершення війни. Путін воює проти українців уже багато років: роки гібридної війни, роки повномасштабної війни. Росія має багато ресурсів і взагалі не рахує свої людські втрати, завдає постійних ударів, але ми робимо все, щоб мати захист. З нами Франція та вся вільна Європа, нам допомагають Сполучені Штати та інші країни світу – від Канади до країн Азії, від Японії до країн Латинської Америки. Ми створили одну з найбільших коаліцій захисту життя – і я дякую Емманюелю за це, і всім партнерам, і такій сильній коаліції, – які колись були, українці дали цей об’єднавчий імпульс Європі та іншим у світі, і ми отримуємо допомогу завдяки цьому – єдність працює. І саме тому ми можемо збивати російські ракети, ми можемо зупиняти російські штурми щоденно на фронті, і ми відновлюємо нашу енергетику – нам дуже важко, дуже складно, але ми все це відновлюємо, – нашу інфраструктуру, коли Росія її руйнує, і найголовніше – ми даємо також іншим націям надію, що Росії не вдасться зробити новою нормою війни, депортації та знущання з людей. Україна не одна у своєму захисті, не сама, не одинока. І Франція дуже добре знає, яке значення це для нас має, і як важливо, що саме такі слова прозвучали для Франції 18 червня 1940-го від генерала де Голля, і що це спрацювало. Захисники життя завжди мають бути не самі, і я дякую тобі, Емманюелю, що підтримка Франції завжди дієва, цілком практична та справді додає сил, додає надії.

Сьогодні наша зустріч додає нам у захисті саме таких елементів – дієвих, практичних, сильних. Підготовлені домовленості – і сьогодні підписуються важливі документи – про значне посилення наших оборонних спроможностей. Перше – Україна зможе отримати сто літаків Rafale F4, дуже сильні французькі радари, вісім систем ППО SAMP/T по шість пускових – і це для когось технічна деталь, а для нас це важливо: кожна пускова – це захист кожного життя, це дуже важливо, – необхідні для нашого захисту ракети й керовані бомби. Я хочу підкреслити важливість цієї домовленості – це стратегічна домовленість, яка працюватиме 10 років від наступного року. Ми розуміємо всі основи цієї домовленості – політичні, фінансові, промислові. Це історична угода. Дуже цінно, що Франція робить такий крок для досягнення реальної, гарантованої безпеки у Європі. Друге – сьогодні ми разом із паном Президентом Франції зустрічалися з представниками оборонних компаній – ми дуже вдячні, – і ми встигли обговорити деякі конкретні деталі технологічної співпраці, але головне, що ми визначили напрямок, а саме – будемо разом збільшувати промисловий і технологічний потенціал України та Франції. А це не лише сила в захисті – це буквально сила в житті, бо це робочі місця для наших людей, це розвиток для підприємств, розвиток громад. І третє – ми зміцнюємо нашу логістику, наш транспорт в Україні, і сьогодні маємо ще одну дуже важливу угоду на придбання у Франції 55 нових електровозів. Це угода між нашою Українською залізницею – ми всіх вітаємо – та французькою Alstom, і ми налаштовані продовжувати і цей напрям співпраці з Францією. Сьогодні ми починаємо важливий і змістовний безпековий шлях, і я абсолютно впевнений, що ми зможемо досягти необхідних нам результатів. Дякую тобі, Емманюелю! Дякую тобі, Франціє! І я дякую за новий оборонний пакет, який готується на завершення цього року. Це також посилює Україну. І, звісно, сьогодні ми детально поговоримо про те, як можемо знову активізувати дипломатію – процес перемовин, процес тиску, щоб створити необхідні умови для миру достойного для України, для Європи. Є зараз деякі важливі речі, важливі ідеї, пропозиції, які ми повинні обговорити з Емманюелем. Я впевнений, що Україна повинна бути сильною, мирною. Так і буде, коли в нас такі сильні друзі, як Франція. Дякую, Емманюелю, за це запрошення і за такий результат цього візиту.

Слава Україні!