Заява Ради з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при Міністерстві закордонних справ України за підсумками спільного з Bring Kids Back UA засідання на тему: «Повернення, реабілітація та реінтеграція українських дітей, постраждалих від російсько

Ми, учасники засідання Ради з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при Міністерстві закордонних справ України, представники органів державної влади, міжнародних організацій, дипломатичного корпусу, громадянського суспільства та експертного середовища, заявляємо:

Повернення дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених Російською Федерацією, є безумовним пріоритетом дипломатичних, правових та гуманітарних зусиль України, а також її міжнародних партнерів. Це має вирішальне значення для просування та захисту прав дітей, а також є питанням гідності, справедливості та майбутнього нації.

Про порушення міжнародного гуманітарного права, зокрема IV Женевської конвенції, – охоплюють депортацію, примусове переміщення, насильницьку русифікацію та усиновлення українських дітей громадянами Росії. І закликаємо міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з метою забезпечення негайного повернення українських дітей.

Про повну підтримку ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та діяльності Міжнародної коаліції за повернення українських дітей як інструментів міжурядової та багатосторонньої взаємодії й адвокації, підвищення дипломатичного тиску на державу-агресора задля повернення українських дітей.

Що найкращі інтереси дитини є першочерговим пріоритетом у всіх наших зусиллях.

Гендерна чутливість і врахування особливих потреб дітей різного віку та досвіду мають бути інтегровані в усі політики й заходи з реабілітації та реінтеграції.

Про важливість проведення інформаційної та публічної адвокації, підтримки кампаній із протидії російській дезінформації у світі, зокрема протидії спробам виправдати викрадення українських дітей.

Про заклик до міжнародних партнерів продовжити публічне висвітлення цієї проблематики на ключових міжнародних майданчиках (ООН, Ради Європи, ОБСЄ тощо).

Про підтримку зусиль Моніторингової місії ООН з прав людини, Незалежної міжнародної комісії ООН для розслідування злочинів, пов’язаних з агресією Росії, правоохоронних органів України з документування злочинів для подальшого притягнення до відповідальності винних у примусовому переміщенні та депортації дітей, а також створення механізмів репарацій та компенсацій постраждалим.

Висловлюємо вдячність міжнародним партнерам – ООН, ЮНІСЕФ, Раді Європи, державам-партнерам, які надають підтримку українським зусиллям у захисті прав дітей.

Ми єдині в переконанні, що питання захисту прав українських дітей має залишатися серед пріоритетів міжнародного порядку денного до повного звільнення всіх громадян України з-під контролю держави-агресора, їх безпечного повернення додому та забезпечення всіх прав, гарантованих Конвенцією ООН про права дитини.

Повернення дітей – це не лише гуманітарне зобов’язання. Це акт справедливості.

Ми впевнені, що лише через повагу до прав кожної дитини можлива побудова справедливого миру, довіри та поваги до людської гідності.