Зброя та ППО потрібні тут, щоб рятувати життя людей – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Сьогодні – в Одесі. Зустріч із Прем’єр-міністром Греції. Разом ушанували пам’ять загиблих від удару російського «шахеда» 2 березня. Діти, дорослі... Цими днями відбулись церемонії прощання. Вічна пам’ять усім жертвам російського терору!

Головним питанням на перемовинах із Прем’єр-міністром Греції була, звичайно, наша оборона, наші можливості в активних діях та в захисті. ППО. Безумовний пріоритет. Як і на перемовинах з іншими партнерами. Систем ППО та можливостей виробляти зброю для захисту у світу достатньо. Зброя потрібна тут, щоб рятувала життя людей. Рішення потрібні зараз – не колись, а для людей, які щодня й щоночі витримують терористичні атаки. Тільки за минулу ніч і тільки проти Одеси було двадцять «шахедів». Сьогоднішній ранок – чергова ракетна атака проти міста. Є поранені, є загиблі… Потрібно більше захисту. Я говорив сьогодні з Прем’єр-міністром Греції Міцотакісом про те, як тут, на півдні України, можна посилити наших людей. Будуть перемовини і з іншими державами та лідерами. Ми дуже цінуємо кожен прояв допомоги.

Провів сьогодні оперативну нараду з місцевими керівниками – обласною владою, також урядовцями, щоб надали всю необхідну допомогу людям, які втратили житло від російських ударів, втратили документи. Потрібно, щоб це була достатня допомога. І швидка. Я вдячний усім, хто підтримує людей зараз, кожному, хто допомагає, хто береже тут, в Одесі, в усіх наших містах максимум нормального життя. Нічого Росія не має здобути своїм терором.

Я дякую всім, хто б’ється заради наших людей і держави. Дякую кожному й кожній, хто працює заради України та в Україні. Дякую Одесі – усім, хто береже нашу Одесу, хто захищає місто, усім, хто працює в місті, забезпечує робочі місця для людей. Дякую кожному у світі, хто допомагає! Ми обов’язково вистоїмо. Захистимо нормальне життя.

Слава Україні!