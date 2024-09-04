Житомирська область та американський штат Індіана підписали меморандум про співпрацю

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з губернатором штату Індіана (США) Еріком Холкомбом. У присутності Глави держави був підписаний Меморандум про співпрацю між Житомирською областю та штатом Індіана.

Президент подякував Еріку Холкомбу за підтримку України та зацікавленість у співпраці на рівні регіонів.

«З початку широкомасштабного вторгнення ми розпочали процес патронату. Розвиток таких відносин з американськими штатами є надзвичайно важливим. Ми дуже вдячні за вашу особисту позицію як губернатора штату Індіана, за всебічну підтримку України та наших людей, які знайшли прихисток у вашому штаті», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що кілька європейських країн уже взяли патронат над українськими регіонами. Зокрема, Данія опікується Миколаївщиною, Німеччина – Чернігівщиною, Чехія – Дніпровщиною. За його словами, регіональна співпраця важлива для розвитку підприємництва, спільного виробництва та відбудови.

У присутності Президента голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко та губернатор штату Індіана Ерік Холкомб підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо економічної, академічної та культурної співпраці між Житомирською областю та штатом Індіана.

Документ передбачає розвиток економічних зв’язків та інвестицій, зміцнення торговельних відносин та обмін досвідом у сільському господарстві й високотехнологічному виробництві.

Крім того, меморандум сприятиме посиленню співпраці між закладами освіти та науково-дослідними установами, а також налагодженню співробітництва та прямих контактів між театрами, музеями, творчими об’єднаннями, асоціаціями й фондами Житомирщини та штату Індіана.