Жодна країна не може дозволити собі відставання в технологічному розвитку – виступ Президента на Global Security Forum

Щиро вам дякую! Дуже дякую за запрошення.

Пані та панове!

Президенте Павел! Президенте Васс!

Дякую за запрошення на форум GLOBSEC цього року – у час великих змін і важливих рішень, які впливатимуть на життя людей і на наше уявлення про безпеку впродовж наступних років.

Справді, 12 днів тому ми завершили останній етап нашої операції, як я вже казав, під назвою «Павутина». Мабуть, жодна людина в цій залі не пропустила її. Дешеві безпілотники – частина малобюджетної операції Служби безпеки України – вразили дещо дуже, дуже дороге для Росії в усіх сенсах цього слова – стратегічні бомбардувальники на віддалених військових аеродромах. Це була цілком законна операція, спрямована проти тих самих літаків, які Росія використовувала, щоб тероризувати нашу країну та погрожувати НАТО. І це були не просто схожі стратегічні бомбардувальники, а саме ті, які Росія використовувала для імітації ракетних ударів по території НАТО. Загалом, як я вже сказав, було знищено або серйозно пошкоджено 41 російський військовий літак, і все це відбувалося майже в прямому ефірі, на очах у всього світу. І це чітко показує, як змінюються технології ведення війни. Десять років тому такий удар було б неможливо уявити. Сьогодні ми навіть не можемо уявити, яких ударів країна зможе завдавати за 10 років. Але один принцип очевидний – жодна країна не може дозволити собі відставання в технологічному розвитку, коли йдеться про безпеку.

Ось іще один приклад. Статистика. Сьогодні, 12 червня, на четвертому році повномасштабної війни Росії проти України, наші військові зафіксували понад мільйон російських втрат – убитими й пораненими. Це ціна, яку Путін і йому подібні готові платити за свої хворобливі геополітичні фантазії. Мільйон втрат, однак вони роблять усе, щоб уникнути закінчення цієї війни. Вони навіть ігнорують Сполучені Штати й Президента Трампа, який неодноразово закликав до припинення вогню та припинення вбивств.

Насправді Росію не хвилюють такі людські втрати. Що їх справді турбує, то це жорсткі санкції, особливо проти російської нафти, зокрема нове обмеження ціни. Це те, що справді становить для них загрозу, адже це може перекрити фінансування війни та змусити їх шукати миру. А ще їх турбують санкції проти банківського сектору, політична ізоляція, коли Москву не запрошують на міжнародні форуми, а також нові спільні оборонні зусилля України й наших партнерів у Європі та в усьому світі. Росію хвилюють гроші, так званий престиж у зовнішній політиці та наш опір. Але вони не переймаються через життя мільйона своїх людей. І я прошу вас дивитися на це не просто як на ще один факт про диктаторські режими, як-от Росія, Північна Корея чи Іран, а як на безпековий виклик для всіх нас.

Ми маємо протистояти тим, хто вважає людське життя нічого не вартим, так само, як ми захищаємо власну безпеку. Ця боротьба не обмежується Європою, вона важлива в кожному прилеглому регіоні. Коли життя нічого не варте для тих, хто має владу, то не виключений жоден злочин, навіть повномасштабна агресія.

Шановні друзі!

Зараз у нас є дуже чіткі пріоритети.

Насамперед я хочу подякувати Чехії за її ініціативу щодо постачання боєприпасів. Вона чітко показала, що спільні зусилля справді можуть змінити ситуацію в сучасній війні.

Ми маємо зміцнювати всі форми оборонної співпраці, особливо ті, які сприяють значному технологічному розвитку та використанню безпілотників усіх видів – у повітрі, на суші й на морі. Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40 % найближчим часом, уже цього року. Наші підприємства мають відповідні потужності, не вистачає лише фінансування. І це треба вирішувати. І я закликаю ваші країни підходити до виробництва безпілотників із такою ж нагальністю та увагою, як і ми. Ми всі маємо випереджати наших ворогів у питанні безпілотників.

Далі.

Нам слід бути реалістами щодо тих, хто приніс війну в Європу. Росію не можна схилити до миру вмовляннями. Але є форми тиску, здатні зашкодити тим, хто за цим стоїть. Я прошу вас підтримати серйозне посилення санкцій проти Росії. Нашою метою має бути значне скорочення нафтових доходів і фінансових можливостей Росії. Якщо російська нафта продаватиметься не дорожче 30 доларів за барель, то раптом Москва зазвучить миролюбно. І ми маємо перекрити всі лазівки, які дають змогу фінансувати російський федеральний бюджет. Нам треба чинити достатній тиск, щоб змусити їх принаймні до реального припинення вогню. Без тиску цього не станеться.

І ще одне.

Нам слід пам'ятати, що повага до людського життя – це не просто моральна цінність, це безпековий чинник. Тому наша спільна політика має передбачати підтримку для тих, хто цінує життя, і обмеження для тих, хто виявляє зневагу до нього. Це можна зробити тільки на рівні всієї Європи та євроатлантичної спільноти. Тільки разом ми достатньо сильні, щоб захистити наш спосіб життя й саме життя. Тому я прошу вас підтримати рішення, які не залишать осторонь європейські нації, що заслуговують на членство в ЄС і НАТО. Це стосується України, Молдови, Балканських країн та інших. Кожен заслуговує на справедливі рішення. І я закликаю вас підтримувати кожну ініціативу, що зміцнює глобальну вагу ЄС і НАТО. Адже лише через справжню єдність ми можемо створити безпекові умови для наших сусідів – умови, які зроблять їх безпечними для нас і змусять їх діяти так, щоб не загрожувати нікому, зокрема і їм самим.

Дякую за увагу. Дякую за запрошення. Дякую за підтримку.

Слава Україні!