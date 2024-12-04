Злочини проти українських дітей є системною політикою РФ – Дарія Зарівна на засіданні Радбезу ООН

Радниця керівника Офісу Президента України й операційна директорка ініціативи Глави держави Bring Kids Back UA Дарія Зарівна виступила в Раді Безпеки ООН з доповіддю про систематичні грубі порушення прав українських дітей: убивства, сексуальні злочини, незаконні усиновлення та мілітаризацію маленьких українців, які РФ скоїла за час повномасштабної агресії проти України.

Сьогоднішнє засідання Радбезу ООН «Підтримання миру та безпеки України» було скликане для обговорення та привернення особливої уваги світу до злочинів РФ проти дітей під час війни.

Дарія Зарівна подякувала Сполученим Штатам Америки, які зараз головують у Радбезі ООН, за організацію цієї важливої дискусії та всім делегатам і доповідачам – за їхні виступи. Вона також наголосила, що Росія не має ані юридичного, ані морального права на місце постійного члена Радбезу.

«Росія ніколи не зможе стерти свого авторства у звірствах, скоєних в Україні. Вже два роки поспіль армія постійного члена Ради Безпеки – Росії – входить до переліку грубих порушників прав дітей. Це вперше в історії ООН», – наголосила вона.

Представниця України закликала світову спільноту до максимального тиску на Росію, аби змусити її дотримуватися норм міжнародного права.

Радниця керівника Офісу Президента акцентувала, що кожного тижня гинуть і дістають поранення щонайменше 16 дітей. Вона також зазначила, що через війну мільйони українців, зокрема неповнолітніх, стали біженцями. Сотні тисяч дітей залишаються на територіях, підконтрольних РФ, – поза доступом України та міжнародних організацій.

Україна розшукує майже 20 тисяч дітей, які стали жертвами незаконної депортації та примусового переміщення. Проте реальна цифра може бути в рази більшою.

«Російські чиновники систематично відмовляються надавати інформацію. Але, щоб дати вам уявлення, уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова похвалилася, що "розселила" в Росії понад 700 тисяч українських дітей», – зазначила Дарія Зарівна.

Вона нагадала, що Україна разом із Канадою започаткувала Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, до якої приєдналися 41 країна та Рада Європи. Завдяки спільним зусиллям учасників коаліції додому вдалося повернути 1022 дитини.

Також важливим кроком на цьому шляху стало ухвалення на конференції з питань гуманітарного виміру Формули миру, яка відбулася 30–31 жовтня в Канаді, Монреальського зобов’язання, спрямованого на повернення всіх захоплених і депортованих українців, особливо дітей.

«Ми вдячні Катару, Святому Престолу та Південно-Африканській Республіці за їхню готовність до посередництва. Але ми потребуємо більшої допомоги, більше дій та солідарності», – наголосила Дарія Зарівна.

Окремо вона закликала повернути в Україну дітей, яких росіяни викрали та вивезли до РФ.

Операційна директорка Bring Kids Back UA продемонструвала українське свідоцтво про народження Маргарити Прокопенко та порівняла його з російським документом на ім'я Марини Миронової. Росія видала його після викрадення Маргарити з Херсонського будинку дитини. В Росії їй змінили імʼя, місце народження та примусово вдочерили в родині депутата Держдуми Сергія Миронова.

«Херсонський будинок дитини. Лише один із багатьох випадків. Його маленьким вихованцям довелося ховатися в підвалі церкви, коли ваша армія увійшла до міста. Але ФСБ їх знайшла. Їх депортували. Ви точно знаєте, де зараз наші діти. Припиніть їх мучити. Поверніть дітей в Україну», – звернулася Дарія Зарівна до представників РФ.

Натаніель Реймонд, виконавчий директор Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету та член Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA, представив оприлюднений 3 грудня, після 20 місяців розслідування, звіт «Російська систематична програма примусового усиновлення та опіки українських дітей», що розкриває системну політику російської влади з незаконної депортації, перевиховання та примусового усиновлення юних українців.

Катерина Рашевська, юридична експертка Регіонального центру прав людини та членкиня Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA, у виступі наголосила, що понад 1,5 мільйона українських дітей перебувають в окупації. «Насильницьке нав’язування російського громадянства є цілеспрямованою політикою держави-агресора. Діти без російських документів стикаються з дискримінацією навіть у доступі до медичної допомоги, не кажучи вже про освітні та інші послуги на окупованих територіях», – підсумувала вона.