Зміцнення українсько-польських відносин і продовження підтримки: представники Офісу Президента відвідали Польщу

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило відвідав Варшаву й провів низку зустрічей із польськими високопосадовцями.

Одна з ключових тем переговорів – результати зустрічі делегацій України та США у Джидді.

«Україна демонструє конструктивний підхід до переговорного процесу. Важливо, що відтепер Росія має взяти на себе зобов’язання з наближення миру», – наголосив Ігор Брусило.

Зокрема, відбулася зустріч із керівником Бюро міжнародної політики Канцелярії Президента Польщі Войцехом Колярським. Він висловив підтримку домовленостей, яких вдалося досягти у Саудівській Аравії.

«Під час усіх міжнародних контактів Президент Польщі підкреслює чітку позицію: Росія не повинна виграти в цій війні», – сказав Войцех Колярський.

Крім того, сторони відзначили прогрес у розв’язанні проблемних питань спільної історії, а також обговорили перспективи відновлення роботи Консультаційного комітету президентів України та Польщі для ефективної взаємодії між офісами глав держав.

Під час зустрічі з керівником Бюро національної безпеки Польщі генералом Даріушем Луковським ішлося про спільні зусилля для наближення справедливого й тривалого миру. Даріуш Луковський підтвердив, що вже відновилася робота логістичного хабу в Жешуві, звідки американську військову допомогу транспортують до України.

«Польська сторона під час усіх контактів з американськими партнерами наголошує, що Росія є агресором, тож жодні рішення щодо врегулювання не мають ухвалюватися без участі України», – додав він.

Ігор Брусило й заступник міністра закордонних справ Польщі Якуб Вишневський обговорили співпрацю в міжнародних організаціях. Польська сторона підтвердила готовність продовжити допомогу Україні, зокрема в межах відбудови, а також консультативної підтримки щодо децентралізації та передвступних переговорів з ЄС.

На зустрічі з ректором Варшавського університету Алойзи Новаком ішлося про навчання українських студентів і роботу українських науковців в університеті, а також про перспективи поглиблення співпраці з українськими закладами вищої освіти.

«Цей візит засвідчив непохитність стратегічного партнерства між Україною та Польщею. Ми високо цінуємо принципову позицію польських колег щодо підтримки України на міжнародній арені та їхню готовність і надалі сприяти нашій державі на шляху до миру, безпеки та європейської інтеграції», – підсумував Ігор Брусило.