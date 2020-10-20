Зміна керівництва ДАБІ та Держмитслужби сприятиме знищенню корупції у цих сферах – Міхеіл Саакашвілі

Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив про початок важливих змін в архітектурно-будівельній галузі. Зокрема, відбулася зміна керівництва Державної інспекції містобудування (в минулому – ДАБІ) та Державної сервісної служби містобудування України.

«ДАБІ – це тимчасовий орган, який видає дозволи, тут в останній місяць було ще більше корупції, ніж будь-коли», – наголосив він під час зустрічі з представниками ЗМІ.

Міхеіл Саакашвілі нагадав, що на минулому засіданні Національної ради реформ, яке відбулося у Вінницькій області, було одноголосно погоджено необхідність змін у згаданій сфері. Так, 22 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відсторонення Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування, а Олексія Башкірова – з посади голови Державної сервісної служби містобудування України.

«Зараз звільнили все керівництво. Це вже гарне рішення. Зміна керівництва ДАБІ сприятиме знищенню централізованої корупції у цій сфері», – наголосив голова Виконавчого комітету Нацради реформ.

Міхеіл Саакашвілі зауважив, що в попередні роки корупція в архітектурно-будівельній галузі України контролювалася з найвищих владних кабінетів, серед іншого – з Адміністрації Президента та Кабінету Міністрів.

А Президент Володимир Зеленський особисто займається тим, щоб викоренити корупцію у цій сфері.

«Друге, що ми зараз зробимо, – в комітеті парламенту вже найближчим часом розглядатиметься питання, щоб взагалі змінити всю систему теперішніх органів. Щоб, як у нотаріаті, приватні компанії видавали дозволи, у них буде конкуренція, ні в кого не буде монополії, ніхто не буде зацікавлений, ніхто не зможе взяти хабара», – зазначив Міхеіл Саакашвілі, зауваживши, що Глава держави підтримує таку ініціативу.

Крім того, голова Виконавчого комітету Нацради реформ позитивно відзначив зміну керівництва Державної митної служби: замість увільненого від виконання обов’язків голови ДМС Андрія Павловського уряд призначив т. в. о. Євгена Єнтіса. Раніше він керував ІТ-відділом проекту державних закупівель ProZorro та став заступником керівника Держмитслужби ще за головування Максима Нефьодова.

Міхеіл Саакашвілі наголосив, що налагоджувати прозору роботу митниці – одне з найскладніших завдань, тому відповідь на корупцію на митниці не може зводитися лише до боротьби з контрабандою та хабарями. На його переконання, тут потрібен системний підхід – спрощення, збільшення прозорості та цифровізація всіх процесів на митниці, а також заміна тих людей, які не хочуть працювати чесно.

За його словами, в експериментальному режимі вже запускається тестування митників, щоб оцінити їхні професійні та загальні знання.