Зривати російські наступальні задуми – це зараз завдання номер один – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні увага передусім фронту – ситуації в тих наших районах, де зараз найбільше ризиків російських наступальних дій. Наші оборонні операції тривають на Харківщині, в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка. Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію.

Також особливо напруженою залишається ситуація на Донеччині, зокрема Покровський напрямок – це Семенівка, Нетайлове. Там щодобово понад 30 бойових зіткнень. Вкрай складно. Звичайно, увага і всім іншим напрямкам наших оборонних дій: Купʼянський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Времівський.

Я дякую кожній нашій бригаді, яка сміливо захищає позиції, яка відбиває штурми, знищує окупанта. Зривати російські наступальні задуми – це зараз завдання номер один. Виконання цього завдання залежить від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера. Дякую всім командирам, які дійсно роблять усе необхідне, щоб наші воїни були правильно мотивовані й чітко знали, як діяти.

За результатами цього тижня на нашу з вами – всіх українців – особливу вдячність заслуговують воїни 47-ї окремої механізованої бригади. Вони воюють саме на Покровському напрямку – вони воюють ефективно. Молодці, хлопці! Донецька область: 110-та окрема механізована бригада, 1-й батальйон. Дякую за збиття чергового російського Су-25!

Також хочу зараз подякувати кожному воїну з різних наших бойових підрозділів, які захищають Харківщину. Кожному з тих, хто вже має необхідні всім нам досягнення: знищену російську техніку, знешкоджених окупантів. Окупант повинен відчути, що ніде в Україні для нього не буде легко. Всюди наші Сили оборони України повинні давати максимальний результат у знищенні ворога. Сьогодні і вранці, і ось щойно були доповіді Головкома Олександра Сирського. Зміцнюємо наші позиції, зокрема на Харківщині – додаємо туди сил. Артилерія працює саме так, як потрібно.

І ще одне. Відзначу також наших поліцейських – саме тих, які, попри всі загрози й удари, працюють для безпеки та порятунку людей на Харківщині. Вовчанськ, районне управління поліції: Максим Стецина, Олексій Харківський, Владислав Єфаров, Ігор Харченко, Дмитро Можарський та Юлія Келеберда. Дякую вам за службу! Село Липці, Харківський район, відділення поліції: Віктор Єна, Василь Сягло, Роман Цепеленко та Вʼячеслав Сокольський. Дякую!

Дякую всім, хто дбає про людей і нашу державу, хто захищає Україну і робить все, щоб у наших Сил оборони було більше можливостей.

Слава Україні!