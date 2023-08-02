Зусилля нашої дипломатії сьогодні мають бути спрямовані на повну реалізацію Української формули миру із залученням широкого кола країн – Президент

Зусилля української дипломатії у новому політичному сезоні мають бути спрямовані на реалізацію всіх десяти пунктів Української формули миру із залученням максимальної кількості країн. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський у виступі під час екстреної наради з керівниками дипломатичних установ України в іноземних державах, яка відбулася в Закарпатській області.

«Ми розуміємо, що це вже не лише українська Формула – представлена Україною Формула миру поступово набуває підтримки світової більшості. Абсолютна більшість держав і народів світу прагне миру та міжнародного спокою, прагне безпеки та надійного демонтажу створених Росією загроз. Десять пунктів Формули миру відображають саме це важливе завдання», – зазначив Глава держави.

Президент акцентував, що особливо вагомою є робота з країнами Глобального Півдня, якими Росія намагається постійно маніпулювати.

За словами Володимира Зеленського, сьогодні в дискусіях із партнерами вже вдалося напрацювати філософію кожного пункту Формули миру, яка забезпечує доступність роботи з нею абсолютно для всіх держав – як для більш активних на міжнародній арені, так і для стриманіших. Частина країн і міжнародних організацій уже взяла на себе надзвичайно конкретні зобов’язання та співпрацює з Україною для реалізації Формули миру.

Також, як зазначив Глава держави, Україна очікує на приєднання до цієї роботи інших країн та міжнародних організацій, які можуть значною мірою сприяти досягненню миру.

«І це, зокрема, ваша відповідальність, шановні дипломати. Суспільна думка в країнах вашого перебування, лідери та їхні ключові радники, увесь політичний клас – усі мають знати й розуміти прагнення України до справедливого та чесного миру, дієвість Формули миру, її всеосяжність», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що цього тижня у Саудівській Аравії відбудеться вже друга зустріч радників лідерів держав, у якій візьмуть участь представники майже 40 країн.

«Наступним кроком буде організація Глобального саміту миру. Працюємо над тим, щоб це відбулося цієї осені. Це вже дуже скоро, але ще є час на підготовку саміту та залучення більшості країн світу. Це залежить від вашої активності», – наголосив Володимир Зеленський, звертаючись до українських дипломатів.

Нагадаємо, на Закарпатті Президент провів екстрену нараду з керівниками дипломатичних установ України в іноземних державах, під час якої назвав п’ять основних зовнішньополітичних орієнтирів на наступний політичний сезон.