Звернення Глави держави щодо протидії коронавірусу 

Здоровенькі були, дорогі українці!

Були й обов’язково будемо!

Традиційно розповідаю про ситуацію щодо протидії коронавірусу.

Станом на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус. 10 – у Чернівецькій області, три в Київській та один – у Житомирській. Два з випадків, на жаль, летальні.

Сьогодні виконується 57 авіарейсів, які повертають додому 11,5 тис. українців. Серед них – наші громадяни, які застрягли в Австрії та на Шрі-Ланці. Рейс із Відня о 13:30 уже повернув наших людей на рідну землю. Частина українців зі Шрі-Ланки також уже повернулася. Решта – будуть в Україні до кінця сьогоднішнього дня.

Також сьогодні з Австрії до України спеціальним президентським бортом ми забираємо 33 громадянина, серед яких – 18 жінок, п’ятеро дітей та люди літнього віку.

Окрім цього, спільно з польською залізницею ми працюємо над запуском спецпотягів для евакуації українців з Польщі.

Забезпечено спеціальний транспорт, який безперебійно доставляє на роботу працівників стратегічних підприємств та об’єктів критичної інфраструктури України. Тих, завдяки яким в країні є електроенергія, вода, тепло, продукти, ліки та багато іншого.

Органи державної влади, заклади охорони здоров’я, продуктові магазини, аптеки, АЗС працюють і будуть працювати. Те саме стосується банків.

Щодо них – окрема розмова. Сьогодні я підписав закон, який забороняє банкам нараховувати будь-які пені, штрафи, підвищені відсотки за кредитами на споживчі потреби. Протягом двох днів Національний банк розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину.

Також хочу нагадати всім українцям про важливі заходи профілактики та гігієни. Обов’язково мийте руки з милом не менше 30 секунд та обробляйте засобами на основі спирту. Особливо після контакту з тваринами та використання паперових грошей. Регулярно обробляйте антисептиком екран мобільного телефону, клавіатуру комп’ютера та ноутбука, ручки вхідних дверей. Регулярно робіть вологе прибирання та провітрюйте оселю.

Утримуйтеся від дотиків руками до обличчя – особливо до очей, носа та рота. Термічно обробляйте продукти. Не вживайте сире м'ясо, рибу та яйця. Рукостискання, обійми та поцілунки при зустрічі давайте прибережемо на потім. І найважливіше. Будь ласка, не займайтеся самолікуванням так званими перевіреними бабусиними методами. Якщо у вас є хоч найменші симптоми ГРВІ чи застуди – залишайтеся вдома та звертайтеся до сімейного лікаря.

Набагато швидше від вірусу поширюються фейки щодо нього.

Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні – брехня.

Вкотре закликаю всіх українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації – офіційним сторінкам МОЗу, уряду, Верховної Ради, Офісу Президента України.

Також у нас є інформація, що на багатьох підприємствах керівники змушують працівників писати заяву на звільнення за власним бажанням. Це незаконно. Люди, ніхто не може змушувати вас піти за власним бажанням, якщо такого бажання у вас немає. Не бійтесь і не падайте духом. Якщо керівник чинить на вас тиск – одразу повідомляйте в поліцію.

Що стосується державних і комунальних підприємств. Була проведена розмова з керівниками, їх попередили про відповідальність за тиск на працівників. Якщо ситуація продовжиться – вони будуть покарані.

Щодо приватних компаній. Я закликаю керівників не тільки не порушувати закон, а й перш за все залишатися людьми. Коронавірус мине. Криза також. Прибутки повернуться. А честь та повагу повернути не вдасться.

Про новини соціальної політики. З 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову тисячу гривень тим, хто має пенсію менше п’яти тисяч гривень.

А з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій.

Окрім цього, не можу не сказати стосовно народного депутата України Шахова. На жаль, його тест на коронавірус показав позитивний результат. Пана Шахова ізольовано. Вчора в системі «Рада» була зареєстрована його персональна картка для голосувань. Його колеги «кнопкодавили». На жаль.

Та, на щастя, депутата Шахова не було в залі засідань Верховної Ради України. Встановлено повний список осіб, з якими він контактував останнім часом. Усі вони пройдуть швидкий тест на коронавірус.

Розповім і про ситуацію у сфері освіти. Перше – ніхто не виселятиме студентів з гуртожитку. Це питання на особистому контролі Прем’єр-міністра. Всім керівникам закладів професійно-технічної та вищої освіти вказано на неприпустимість примусового виселення студентів. Дорогі студенти! Якщо хтось каже вам виселятися – показуйте це відео та відповідний документ на сайті Міністерства освіти і науки.

Окремо хочу звернутися до працівників сфери освіти. Всім вам рекомендовано максимально перейти на дистанційну форму роботи.

Середня заробітна плата за час карантину буде збережена й виплачена вам.

Від учора для підготовки учнів до ЗНО запущено щоденні трансляції онлайн-уроків. З восьмої до дев’ятої ранку, а також з 18-ї до 21-ї їх можна переглянути на телеканалі «Рада», а також знайти на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України.

Крім цього, наступного тижня буде запущено централізовану систему онлайн-уроків дистанційного навчання для учнів з п’ятого по одинадцятий клас.

Вкотре хочу закликати всіх українців, особливо людей похилого віку, без зайвої потреби не виходити на вулицю та залишатися вдома.

Вчора я радив вам, що подивитися та почитати.

Сьогодні моя рекомендація така. За цим посиланням ви знайдете віртуальні тури українськими музеями просто неба: museums.authenticukraine.com.ua.

За цим: inlviv.in.ua – 25 музеїв Львівщини, які можна відвідати онлайн.

А ось тут: incognita.day.kyiv.ua – віртуальні екскурсії у більш ніж 20 музеїв з усієї України.

Бажаю вам 36,6.

Бережімо себе. Збережемо Україну!

