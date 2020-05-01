Звернення Глави держави щодо ситуації з карантинними обмеженнями

Бажаю здоров’я, дорогі українці!

Сьогодні державний вихідний, але ми працюємо заради вашого здоров’я та безпеки. Чудово розуміємо, що для коронавірусу не існує ранку або ночі, робочих або святкових днів.

Ви перебуваєте на карантині вже понад місяць. І це дозволило нам збити першу хвилю захворювання. Я дуже вами пишаюся. Дякую кожному українцю за витримку та терпіння.

Але не розслабляємось і боремося з COVID-19 далі.

Важливим пріоритетом цієї боротьби є забезпечення країни усім необхідним.

На початку протидії коронавірусу я починав кожну нараду з одних і тих самих запитань. Коли в аптеках будуть маски та дезінфектори? Коли лікарі будуть захищені та простимульовані фінансово? Скільки ШВЛів у нас працює? Коли ПЛР-тестів буде вдосталь? Поступово нам вдалося виправити ситуацію.

Ми забезпечили регулярну доставку в Україну вантажів з усім необхідним.

Для наших лікарень, аптек і торговельних мереж.

Паралельно нам вдалося швидко розгорнути вітчизняне виробництво експрес- та ПЛР-тестів, багаторазових захисних костюмів. Також ми змогли виготовляти до одного мільйона масок на добу. Ми збільшуємо кількість щоденних тестувань. А з фонду боротьби з коронавірусом вже виділено 100 мільйонів гривень, щоб закупити 200 апаратів ШВЛ українського виробництва.

Ми не зупинимось, допоки не переможемо коронавірус остаточно.

Я знаю, що карантин приніс чимало труднощів бізнесу та громадянам.

З перших днів ми робимо все, щоб хоч трішки полегшити вам життя.

Хочу відзначити нещодавні кроки в цьому напрямку.

Перш за все це програма кредитів для малого та середнього бізнесу під 3-5%. Розуміємо, що є підприємці, які не працювали під час карантину, а отже, не зможуть показати банку дохід. Незважаючи на це, вони отримають необхідні гроші, бо гарантом виступить держава.

Загалом на цю програму заплановано до 30 мільярдів гривень.

Додатково шість мільярдів спрямовано на збільшення мінімальної допомоги з безробіття, а також на допомогу роботодавцям, які через коронавірус зупинили свою діяльність. Вони зможуть отримати від держави компенсацію для виплати зарплат своїм працівникам.

А ще в процесі запуску – одна з антикризових програм соціального захисту сімей. Якщо ви фізична особа – підприємець першої або другої груп платників податку, ви зможете отримати допомогу на дитину віком до десяти років.

Після погодження з бюджетним комітетом Верховної Ради, яке, я впевнений, обов’язково станеться, понад 300 тисяч родин фізичних осіб – підприємців зможуть отримати таку допомогу. Розмір виплати – близько двох тисяч гривень, програма діятиме на час карантину та один місяць після його скасування.

Також у середу МОЗ та Мінекономіки розробили критерії, які дозволили відновити роботу продуктовим та аграрним ринкам.

Це було важливим для громадян і малого бізнесу. Ми це зробили. І тепер очікуємо кроків назустріч з боку власників ринків. Будь ласка, будьте відповідальними, забезпечте для продавців і відвідувачів безпечні умови. Інакше ринки, які порушуватимуть правила, будуть зачинені знову. Впевнений, цього не хочеться нікому.

Окремий «полум’яний» привіт особисто від Президента, а також від Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України я хочу передати меру Черкас, який разом з міською радою загубили календар та збиралися пом’якшувати карантинні заходи раніше 11 травня.

Це – спроба заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров’я жителів міста. І це буде мати відповідні юридичні наслідки.

На майбутнє: це стосується всіх представників місцевої влади, які плутають слова «децентралізація» та «автономія». Не треба займатися самодіяльністю, яка ставить під загрозу безпеку людей.

Серед іншого, я хочу подякувати народним депутатам України, а особливо партії «Слуга Народу», які вчора розблокували ухвалення банківського закону. 16 тисяч правок нас не налякають і не зірвуть важливу співпрацю України з МВФ. Ми обов’язково отримаємо необхідні для економіки кошти, незважаючи на вчорашні спроби деяких політичних сил завадити цьому процесу.

Думаю, народу України все стало остаточно зрозуміло: результат на табло.

Я також хочу підкреслити, наскільки важливо після карантину «розігріти» нашу економіку та надати їй новий імпульс. Саме тому продовжується програма «Велике будівництво».

У 20-му році виділимо 85 мільярдів гривень на дороги державного значення та 22 мільярди – на місцеві дороги.

Це дозволить створити тисячі робочих місць в усіх регіонах нашої країни. Вчора було вирішено питання про надання Укравтодору першого траншу для оновлення доріг.

Водночас нашим пріоритетом залишаються школи, дитячі садочки та понад двісті приймальних відділень в опорних лікарнях.

Дорогі громадяни! У нас з вами попереду багато тяжкої роботи – будувати Україну, яку ми хочемо передати своїм дітям. Робота, бізнес та економіка в цілому – все це ми відновимо та виведемо на вищий рівень, але за єдиної умови: ми маємо бути здоровими. Ключ до цього – ваша свідомість.

Погляньте на статистику. Збільшення захворілих відбувається саме там, де люди повели себе легковажно: не дослухалися на Пасху, порушили правила карантину, допустили масові скупчення.

Але я радий, що загалом більшість українців були дуже дисциплінованими. І на Великдень, і під час поминальних днів ви показали, що усвідомлюєте всю небезпеку ситуації та є дорослими, відповідальними людьми.

І це дає велику надію на майбутнє. Маємо розуміти, що наша країна поступово наближається до піку ситуації.

Попереду травневі вихідні. Попереду – вирішальний шторм.

Але я вірю, що ми витримаємо і пройдемо його разом.

Святкуйте вдома. І не забувайте, що пом’якшення карантину заплановане з 11 травня. У нас є чіткий поетапний план, за яким усе поступово буде відкриватись. І обов’язково настане етап, коли бажані парки, кафе, кінотеатри та метро – запрацюють. Але як швидко це станеться – залежить тільки від вас.

І наостанок. 1 травня відзначається Міжнародний день праці. Я хочу всоте, а якщо буде потрібно, готовий і в тисячний раз сказати «Дякую» всім, хто тяжко працює, щоб українці були в безпеці.

Це наші лікарі, прикордонники, військові, поліцейські, нацгвардійці, пожежники та рятувальники, соціальні працівники, освітяни та аптекарі. Робітники критично важливих об’єктів, залізниці, екіпажі літаків та суден, працівники магазинів, пошти та транспорту. Ми дякуємо за вашу працю!

І, звичайно, я вітаю всіх українців з Днем праці.

Сьогодні така ситуація, коли, незалежно від свята, найактуальнішим є побажання здоров’я.

А далі – мовою цифр.

Давайте сьогодні відзначати не на всі 100, берегти імунітет, тому максимум – по 50, щоб у всіх нас було 36,6.

До початку пом’якшення карантину залишилось 10 днів.

Будьте здорові, дорогі українці!

Бережімо себе. Збережемо Україну!