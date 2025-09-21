Звернення Президента до учасників саміту Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні лідерів

Щиро дякую!

Шановні друзі!

Шановний Марку, Прем’єр-міністре Канади, пані перша леді Канади!

Олено!

Усі лідери, усі представники!

Ваші Високоповажності, наші друзі, Ваші Величності!

Дякую що вивели роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівень лідерів. І це дуже добрий знак. І дякую, дякую, Канадо, дякую, Марку, за сильне лідерство. Зараз тут разом із нами понад 30 делегацій, які є учасниками коаліції. І дякую всім, це справді важливо. Сьогодні ми в Нью-Йорку, на світовій арені. Наступний такий саміт ми розраховуємо провести в Брюсселі під спільним головуванням України та Європейської комісії. Дякую, Урсуло.

Маю надію, що цей формат сприятиме прогресу у розв’язанні цього вкрай чутливого питання – долі українських дітей. Тисячі й тисячі наших дітей стали жертвами подвійного злочину Росії. Спершу Росія їх викрала й депортувала, а тепер намагається вкрасти все, що у них всередині: їхню культуру, їхній характер, їхній зв’язок із родиною та їхню ідентичність.

Можливо, не кожен із присутніх є батьком чи матір’ю, але всі знають, як швидко ростуть діти, наскільки цінною є кожна мить і якими вразливими можуть бути їхні перші кроки в житті. І тому одне з найважливіших завдань дорослих – забезпечити дітям нормальне дитинство. А один із найганебніших злочинів, які тільки можна уявити, – це дати їм замість дитинства війну з її жорстокістю. Ми роками боремося за повернення наших дітей додому. І нам потрібні конкретні результати, конкретні, тобто фактичне повернення всіх викрадених українських дітей.

Справедливим і символічним є те, що першим злочином, за яким Путіну висунуто звинувачення, є злочин проти дітей. І я дякую кожній країні, яка надала юридичної сили ордеру МКС щодо Путіна та інших осіб, винних у викраденні дітей. Це важливо. І цього не можна пробачати.

Завдяки нашій ініціативі Bring Kids Back UA та підтримці партнерів уже 1625 дітей повернулися в Україну. Кожне повернення – це успіх, це врятована дитина, але також і виклик, адже дитину потрібно реінтегрувати й захистити від пережитої травми. Перша леді України бере участь у проєктах із реінтеграції таких дітей, і сьогодні ви почуєте від Олени про цю роботу. Прошу вас долучатися до цих проєктів.

Ми також започатковуємо пошуковий механізм для збору всіх даних про наших переміщених дітей у Росії та на окупованих територіях. Росія приховує правду, тому ця робота вкрай важлива. Йдеться про фінансування, пошук, перевірку інформації та притягнення винних до відповідальності.

І я закликаю вас: у кожному пакеті санкцій посилюйте тиск на російських політиків, чиновників, суддів, пропагандистів та інших осіб, причетних до викрадення дітей і спроб «перепрограмувати» їхню свідомість. Усе це відомо – табори, де викрадених дітей навчають ненависті, установи, причетні до цього, навіть структури російської державної церкви, які використовуються для знищення української ідентичності дітей. І кожен, хто не заплющує очі та діє у відповідь, захищає людство. Кожен у Росії, хто причетний до викрадення дітей, «перевиховання» та знущань, потрапить під дію санкцій.

Санкційні пакети – це завжди непросто, але включення в них осіб, винних у злочинах проти дітей, посилює цю роботу і надає їй моральної ваги.

Шановні друзі!

У Туреччині ми надали представникам Росії попередній список із 339 дітей. Чіткі дані. Це лише невелика частина з тисяч дітей, яких ми маємо врятувати.

Досі Росія майже нічого не зробила – навіть не надала реальної інформації про цих дітей. Вони відмовляються надавати реальну інформацію не тільки нам, а й міжнародним організаціям.

Нехай результатом цього засідання коаліції стане підтримка ініціатив із пошуку, повернення та реінтеграції наших дітей, а також реальний тиск на Росію через запровадження санкцій. Необхідно перейти від уваги до дій. Нам потрібна ваша підтримка та підтримка партнерів у Генеральній Асамблеї. Цього року ми представимо резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію дітей. Примусове вилучення дітей з однієї країни та спроби перевиховати їх в інтересах іншої – це очевидний злочин. ООН має ще раз чітко заявити про це.

Отже, злочин необхідно зупинити. Злочинців слід притягнути до відповідальності. Українських дітей потрібно повернути додому.

Дякуємо всім країнам, які підтримують нас, наші родини, українців, наших українських дітей.

Слава Україні!