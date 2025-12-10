Звернення Президента до учасників засідання Коаліції охочих

Шановний Кіре, Емманюелю, дякую вам за спільне проведення сьогоднішньої зустрічі.

Шановні друзі, лідери, я радий, що ми маємо сьогоднішню розмову.

Приблизно годину тому ми провели розмову з командою Сполучених Штатів Америки щодо можливих гарантій безпеки для України. Ми працюємо над рамковим документом. Він має бути достатньо сильним, щоб реально діяти. Ми вважаємо, що цей документ має бути схвалений Конгресом США – це означатиме справжні, надійні – юридично зобов’язувальні – гарантії безпеки для нашої країни. І вони мають бути справді реалізовані. Звичайно, дієва модель гарантій безпеки неможлива – і ми це підкреслили – неможлива без Європи та всіх членів нашої Коаліції охочих: від Канади до Японії, до Австралії та Нової Зеландії – дякуємо всім. Внесок кожного важливий.

Я вважаю, що більшість із вас уже знає, що потрібно і як це може працювати. Тепер нам потрібно скоординувати все так, щоб американці були повністю залучені в кожен процес.

Учора ми також говорили з американською командою про економічну угоду – про те, яким може бути залучення США у відновлення та повоєнний розвиток України. Також учора ми передали американській команді оновлену версію рамкового документа, над яким ми працювали. Він містить 20 ключових пунктів. Це може стати основою для всього. Я очікую зворотного зв’язку від Америки.

Дуже важливо – і я дякую Марку Рютте та кожному лідеру, які постійно наголошують на цьому, – щоб ви особисто разом із вашими міністрами оборони та військовим керівництвом продовжували працювати спільно в межах програми PURL. Цю програму потрібно активно наповнювати змістом і конкретними діями. І дякую всім, хто допомагає нам утримувати лінію фронту стабільною, посилювати нашу протиповітряну оборону та підтримувати нашу загальну стійкість – особливо зараз, на тлі щоденних російських ударів по нашій енергетичній інфраструктурі.

І я закликаю всіх якнайшвидше рухатися вперед у питанні використання заморожених російських активів. Я вдячний за лідерство Європейського Союзу – Урсули фон дер Ляєн, Антоніу Кошти та всіх, хто допомагає. Це справді необхідно. І це зробить вагомий внесок у нашу безпеку – нашу спільну безпеку.

І ще одне.

Ми готові працювати з Президентом Трампом у будь-якому форматі. І якщо Президент Трамп більше говорить про вибори в Україні, я хочу сказати це абсолютно відкрито – ми можемо спробувати провести вибори. Україна не ховається від демократії. Але для того, щоб вибори були можливими, має бути забезпечений безпековий компонент. І саме Америка може допомогти із цим найбільше. Якщо зараз виникає потреба у виборах, має бути припинення вогню – щонайменше на період виборчого процесу та голосування. Це те, що потрібно обговорювати. Відверто кажучи, ми тут, в Україні, вважаємо, що Америка повинна поговорити з російською стороною щодо цього. Подивимося, що буде далі.

Тому я прошу вас підтримати Україну в цьому та інших важливих питаннях.

Дякую ще раз, Кіре.