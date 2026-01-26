Провідні литовські університети приєдналися до Глобальної коаліції українських студій – Олена Зеленська

Перебуваючи з візитом у Литві, перша леді України Олена Зеленська зустрілася з представниками литовських університетів: Університету Вітовта Великого, Університету Міколаса Ромеріса, Клайпедського університету, Вільнюського університету імені Гедиміна. Заклади приєдналися до Глобальної коаліції українських студій – ініціативи з вивчення України й україністики в навчальних закладах світу. Коаліція вже об’єднує 60 закладів у 23 країнах.

«Російські імперські наративи ще продовжують діяти в багатьох країнах і формувати кремлівську суспільну думку. Ось для чого потрібні українські студії: вони нестимуть правду про Україну від самої України. Вони розкажуть про століття поневолення, які Україна і Литва пережили в імперії, про непростий шлях мов, які намагалися стерти й русифікувати, про депортації цілих народів, зокрема про долю Криму та його народу, який зазнав і зазнає нині нових російських репресій», – наголосила перша леді.

Крім того, перші леді Литви й України разом відвідали Український культурний центр у Вільнюсі. Він працює під їхнім патронатом уже майже чотири роки.

«Український культурний центр у Литві унікальний. Більше ніде у світі немає такого осередку, патронованого на рівні обох держав. І моя подяка Литві безкінечна. Дякую, зокрема, Університету Вітовта Великого, який виділив центру приміщення, та особисто моїй колезі пані Діані», – сказала дружина Президента України.

З моменту створення цього закладу в червні 2022 року на його базі відбулося понад 4600 заходів. Тут щодня проводять заняття для дітей і дорослих, культурні й спортивно-оздоровчі події, мовні курси, працює українська суботня школа, а влітку – дитячий табір. Тут також відбуваються зустрічі, які об’єднують міжнародну спільноту на підтримку України.