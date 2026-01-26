Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, – Росія – звернення Президента
Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, – Росія – звернення Президента

26 січня 2026 року - 19:05

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент: На сьогодні понад 80 % ворожих цілей знищуються саме дронами, абсолютна більшість – це дрони вітчизняні

26 січня 2026 року - 20:58

Україна має зберігати лідерство та перемагати в кожному циклі розвитку технологій – виступ Президента під час презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів «Е-бали»

26 січня 2026 року - 20:16

Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, – Росія – звернення Президента

26 січня 2026 року - 19:01

Провідні литовські університети приєдналися до Глобальної коаліції українських студій – Олена Зеленська

25 січня 2026 року - 22:52

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів «Е-бали»
Участь Президента у презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів «Е-бали»

26 січня 2026 року - 21:03

Перейти до всіх галерей

Провідні литовські університети приєдналися до Глобальної коаліції українських студій – Олена Зеленська

25 січня 2026 року - 22:52

Провідні литовські університети приєдналися до Глобальної коаліції українських студій – Олена Зеленська

Перебуваючи з візитом у Литві, перша леді України Олена Зеленська зустрілася з представниками литовських університетів: Університету Вітовта Великого, Університету Міколаса Ромеріса, Клайпедського університету, Вільнюського університету імені Гедиміна. Заклади приєдналися до Глобальної коаліції українських студій – ініціативи з вивчення України й україністики в навчальних закладах світу. Коаліція вже об’єднує 60 закладів у 23 країнах.

«Російські імперські наративи ще продовжують діяти в багатьох країнах і формувати кремлівську суспільну думку. Ось для чого потрібні українські студії: вони нестимуть правду про Україну від самої України. Вони розкажуть про століття поневолення, які Україна і Литва пережили в імперії, про непростий шлях мов, які намагалися стерти й русифікувати, про депортації цілих народів, зокрема про долю Криму та його народу, який зазнав і зазнає нині нових російських репресій», – наголосила перша леді.

Крім того, перші леді Литви й України разом відвідали Український культурний центр у Вільнюсі. Він працює під їхнім патронатом уже майже чотири роки. 

«Український культурний центр у Литві унікальний. Більше ніде у світі немає такого осередку, патронованого на рівні обох держав. І моя подяка Литві безкінечна. Дякую, зокрема, Університету Вітовта Великого, який виділив центру приміщення, та особисто моїй колезі пані Діані», – сказала дружина Президента України.

З моменту створення цього закладу в червні 2022 року на його базі відбулося понад 4600 заходів. Тут щодня проводять заняття для дітей і дорослих, культурні й спортивно-оздоровчі події, мовні курси, працює українська суботня школа, а влітку – дитячий табір. Тут також відбуваються зустрічі, які об’єднують міжнародну спільноту на підтримку України.

в
Відео
Версія для друку