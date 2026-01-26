Президенти України, Польщі і Литви домовилися, що команди працюватимуть над посиленням співпраці в межах програм PURL та SAFE – Володимир Зеленський

Україна, Литва і Польща мають бути ефективними у співпраці задля захисту свого суверенітету та своїх народів, і так мають діяти всі країни як у нашому регіоні, так і загалом у Європі. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський після зустрічі глав держав у форматі Люблинського трикутника у Вільнюсі.

«Ми говорили сьогодні про ППО, яким чином ми можемо посилити Україну. Домовились і з Каролем, і з Гітанасом, що наші команди будуть працювати і далі щодо питань програм SAFE, PURL. Це дуже важливі програми, які дійсно нам допомагають», – повідомив Глава Української держави.

Програма PURL уже показує свою ефективність, і завдяки їй європейські партнери можуть закуповувати ракети для української ППО. Натомість SAFE потребує принципових рішень: повинен бути чіткий відсоток на співпрацю, на спільне оборонне виробництво з Україною.

Володимир Зеленський також подякував Литві й Польщі за підтримку української енергетики та людей, які переживають наслідки жахливих російських ударів, обладнанням й іншою допомогою.

Під час зустрічі лідери обговорили й дипломатичний процес, передусім роботу з американською стороною. Президент України наголосив, що не можна зменшувати тиск на Росію, Європа має бути достатньо рішучою для цього: зупиняти російські танкери, блокувати пропаганду, обрізати схеми обходу санкцій.

Володимир Зеленський переконаний, що треба надалі працювати разом, щоб інституції об’єднаної Європи були ефективними, а Європейський Союз був глобальним лідером.

«Україна має бути у Євросоюзі. Ми всі це абсолютно розуміємо. Дуже радий, що партнери – Литва і Польща – підтримують Україну у Європейському Союзі. І це для нас одна з гарантій – я про це багато разів говорив: одна з гарантій безпеки для України – це членство у Європейському Союзу», – зазначив Глава держави.

Гітанас Наусєда назвав членство України у Євросоюзі стратегічним інтересом.

«Це було б вирішальним кроком для забезпечення довгострокової стабільності, безпеки і процвітання не лише в цій країні, але й у цьому регіоні, для миру в цьому регіоні», – наголосив Президент Литви.

Він вважає, що також необхідно інтегрувати Україну в безпекову інфраструктуру Європи та переймати український досвід. Тому треба забезпечити довгострокове фінансування української армії.

Президент Литви зауважив, що співпраця між країнами Люблінського трикутника у сфері історичної пам’яті має великий потенціал. За його словами, цього року очікується велика конференцію литовських, польських та українських істориків.

Кароль Навроцький зазначив, що після 163 років від початку Січневого повстання Росія досі є загрозою для Центральної та Східної Європи. За його словами, саме тому важливо підтримувати регіональні формати співпраці.

«На форумі в Давосі ми багато говорили про Ініціативу трьох морів, і так само про Вишеградську групу. Під час нашої сьогоднішньої зустрічі ми говорили про діяльність Люблинського трикутника в багатьох сферах. Наша співпраця достатньо широка в цьому сенсі, і хочу подякувати, що цей формат лишається живим», – сказав Президент Польщі.