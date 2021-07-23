Звернення Президента до українських олімпійців

Дорогі олімпійці!

Якби вам сказали, що у світі існує хтось, кому до снаги об’єднати десять міст на різних континентах у різних часових поясах, за тисячі кілометрів одне від одного, ви б повірили? Сподіваюся, так. Бо в себе треба вірити. Бо цей хтось – це саме ви, наші олімпійці. Завдяки яким «Ще не вмерла України…» підіймала вгору наш синьо-жовтий прапор у різних точках планети. Це бачили Барселона, Ліллехаммер, Атланта, Сідней, Афіни, Пекін, Лондон, Сочі, Ріо-де-Жанейро, Пхьончхан. І я вірю, скоро це побачить і Токіо.

На жаль, ця Олімпіада відбудеться за порожніх трибун. Але будьте певні – не з порожніми серцями. Це серця всіх українців, які вболівають за вас удома й вірять у вашу перемогу. Неважливо де – на доріжці, в басейні, на корті, на ринзі чи на килимі. Неважливо як – влучно стріляючи, високо стрибаючи, швидко веслуючи чи поклавши суперника на лопатки. І неважливо коли – нехай через різницю в часі між Києвом і Токіо навіть о третій ночі.

Офіційний девіз цієї Олімпіади – United by emotions – «Об’єднані емоціями». Вірю, що в найближчі тижні це стане девізом не лише Олімпіади, а й усіх громадян України.

Вірю, що в Країні Вранішнього Сонця засяють яскраві українські зірки. І вірю, що ви подаруєте нам те, що дорожче від золота, срібла й бронзи, – це емоції від перемоги! Гордість бути українцем, щастя бути українцем! Миті, які назавжди залишаються в нашому великому, понад 40-мільйонному сімейному альбомі. Давайте поповнимо цей альбом! Ми у вас віримо, ми за вас вболіваємо й чекаємо «золото» в Україні! А наше золото – це всі олімпійці України в Токіо.

Успіхів вам! Вище, швидше, сильніше й без травм! Слава Україні!