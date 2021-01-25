Звернення Президента щодо початку вакцинації від COVID-19

Дорогі громадяни!

Сьогодні ми вийшли з локдауну, у нашій країні завершився посилений карантин. Я хочу, по-перше, привітати всіх нас, а по-друге, подякувати кожному.

Разом з вами завдяки свідомості, уважності та дисципліні ми змогли досягти гарних результатів.

Найперше – на відміну від багатьох європейських країн, після зимових свят у нас не сталося спалаху інфекції. І це найголовніше. Більш того, за час локдауну одужалих було більше, ніж захворілих.

Крім того, ми ввели 14 тисяч додаткових ліжок. Загалом сьогодні їх майже 70 тисяч. 70% з них – вільні. А понад 80% ліжко-місць по країні забезпечені киснем.

Можна констатувати, що цей локдаун виправдав себе, і, що важливо, він був достатньо коротким за часом і достатньо ліберальним, якщо порівнювати з іншими країнами Європи.

Ми не закривали міста, діяв громадський транспорт, не було режиму надзвичайного стану або комендантської години.

Також майже півмільйона українців отримали пряму допомогу на суму 8 тисяч гривень. Загалом було виплачено понад 3,6 мільярда гривень. Вперше в історії незалежної України у період кризи були спрямовані гроші на пряму допомогу підприємцям та їхнім працівникам.

І не менш важливо – в нас є хороші новини щодо вакцини проти ковід-19. Вже в лютому почнеться вакцинація. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде один мільйон доз вакцини – перший мільйон – від провідної міжнародної компанії. Деталі зможемо озвучити найближчим часом.

У підсумку можу сказати, що ситуація є стабільною, контрольованою й не такою загрозливою, як навесні. Ми змогли у декілька разів зменшити кількість захворілих порівняно з періодом щоденних антирекордів. Але, будь ласка, давайте не розслаблятися. Завершення локдауну не означає завершення війни з ковід-19. Дуже вас прошу – продовжуйте дотримуватись правил безпеки. Носіть маски, дезінфікуйте руки, тримайте дистанцію. А за наявності симптомів – звертайтесь до сімейного лікаря.

Знаєте, сьогодні мені дуже часто бажали міцного здоров’я.

Я ж хочу побажати міцного здоров’я всім вам, дорогі громадяни України. Усім хорошого імунітету і 36,6.

Бережімо себе, бережімо своїх рідних, бережімо нашу Україну!